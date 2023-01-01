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Mazda CX-5
2020
3 439 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mazda CX-5 2020

3 439 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-5
  • Поколение II
  • Модификация 2.5 AT (196 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 76436 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 343310
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 196 л.с.
  • Воблер 414

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda CX-5

Дорогие наши клиенты!

Сегодня мы рады представить вам автомобиль Mazda CX-5 2020 года выпуска, который был ввезен на территорию России в 2023 году. Этот автомобиль - настоящий шедевр японской автомобильной индустрии, который сочетает в себе комфорт, надежность и высокую производительность.

Mazda CX-5 2020 - это не просто автомобиль, это произведение искусства. Он обладает элегантным дизайном, который подчеркивает его спортивный характер. А благодаря передовым технологиям, он также является одним из самых экономичных и безопасных автомобилей на рынке.

Кроме того, этот автомобиль оснащен электронным ПТС, что делает его еще более привлекательным для покупателей. Вы можете быть уверены в том, что приобретаете автомобиль, который полностью соответствует всем требованиям и стандартам.

Если вы ищете надежный и комфортный автомобиль, то Mazda CX-5 2020 - отличный выбор для вас. Кроме того, мы предоставляем бесплатный отчет по данному автомобилю при звонке по номеру, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите его уже сейчас. Наша компания всегда готова помочь вам в выборе автомобиля, который подойдет именно вам.

Звоните нам прямо сейчас и станьте обладателем этого изумительного автомобиля!

id343310

Fresh Ростов Аксай
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