Mazda CX-5

Представляем вашему вниманию автомобиль Mazda CX-5 2020 года выпуска, имеющий электронный ПТС и без регистрационных действий. Автомобиль был ввезен из Польши в июне 2023 года. Заводское лакокрасочное покрытие кузова находится в отличном состоянии.

Для удобства и комфорта автомобиль оборудован дополнительными опциями, среди которых: мультимедийная система с функцией подключения смартфона, система i-stop (функция интеллектуальной остановки и перезапуска двигателя), запуск двигателя с кнопки, антипробуксовочная система, система контроля полосы движения, мультифункциональный руль, круиз-контроль, датчики парковки передние и задние, раздельный климат-контроль, датчики света и дождя, электропривод боковых зеркал с функцией складывания.

Дополнительно, автомобиль обработан высококачественным керамическим покрытием, обеспечивающим долговечность и эстетичность кузова.

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