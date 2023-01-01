Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mazda CX-5
2020
3 299 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Mazda CX-5 2020

3 299 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-5
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 AT (165 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2020
  • Пробег 41879 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • VIN 108879
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 165 л.с.
  • Воблер 030

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Mazda CX-5

Представляем вашему вниманию автомобиль Mazda CX-5 2020 года выпуска, имеющий электронный ПТС и без регистрационных действий. Автомобиль был ввезен из Польши в июне 2023 года. Заводское лакокрасочное покрытие кузова находится в отличном состоянии.

Для удобства и комфорта автомобиль оборудован дополнительными опциями, среди которых: мультимедийная система с функцией подключения смартфона, система i-stop (функция интеллектуальной остановки и перезапуска двигателя), запуск двигателя с кнопки, антипробуксовочная система, система контроля полосы движения, мультифункциональный руль, круиз-контроль, датчики парковки передние и задние, раздельный климат-контроль, датчики света и дождя, электропривод боковых зеркал с функцией складывания.

Дополнительно, автомобиль обработан высококачественным керамическим покрытием, обеспечивающим долговечность и эстетичность кузова.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы, а также созвониться для детального обсуждения условий приобретения этого надежного и комфортабельного автомобиля.

id108879

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Mazda

Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6

Mazda 6
2010

968 000 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2011

910 000 ₽

Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5

Mazda CX-5
2016

1 669 000 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2010

719 800 ₽

Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9

Mazda CX-9
2019

4 400 000 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2013

1 011 000 ₽

Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5

Mazda CX-5
2022

5 239 000 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2013

1 210 000 ₽

Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6

Mazda 6
2010

949 000 ₽

Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5

Mazda CX-5
2022

3 499 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа