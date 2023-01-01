Mazda CX-5

Уважаемые клиенты!

Рады предложить Вам уникальную возможность приобрести отличный автомобиль Mazda CX-5, 2020 года выпуска, который был ввезен из Грузии в 2023 году. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы удовлетворить Ваши потребности в комфорте и безопасности.

Автомобиль поставляется с электронным ПТС и без регистрации, что облегчает весь процесс оформления документов. Вы сможете без лишних затрат и хлопот быть полноправным владельцем этого прекрасного автомобиля.

Важно отметить, что Mazda CX-5, 2020 года выпуска, оснащена множеством дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным. Среди этих опций вы найдете премиальную аудиосистему BOSE, камеру заднего вида, диодную головную оптику, люк на крыше, проекционную систему показаний спидометра и многие другие функции, которые улучшат Вашу поездку и сделают ее более комфортной.

Кроме того, Mazda CX-5, 2020 года выпуска, имеет множество передовых технологий, которые обеспечат Вашу безопасность на дороге. Это включает в себя систему контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль, систему контроля полосы и множество других функций.

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