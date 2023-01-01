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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mazda CX-5
2020
3 229 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mazda CX-5 2020

3 229 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-5
  • Поколение II
  • Модификация 2.5 AT (194 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2020
  • Пробег 83500 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 804853
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 194 л.с.
  • Воблер 174

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda CX-5

Уважаемые клиенты!

Рады предложить Вам уникальную возможность приобрести отличный автомобиль Mazda CX-5, 2020 года выпуска, который был ввезен из Грузии в 2023 году. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы удовлетворить Ваши потребности в комфорте и безопасности.

Автомобиль поставляется с электронным ПТС и без регистрации, что облегчает весь процесс оформления документов. Вы сможете без лишних затрат и хлопот быть полноправным владельцем этого прекрасного автомобиля.

Важно отметить, что Mazda CX-5, 2020 года выпуска, оснащена множеством дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным. Среди этих опций вы найдете премиальную аудиосистему BOSE, камеру заднего вида, диодную головную оптику, люк на крыше, проекционную систему показаний спидометра и многие другие функции, которые улучшат Вашу поездку и сделают ее более комфортной.

Кроме того, Mazda CX-5, 2020 года выпуска, имеет множество передовых технологий, которые обеспечат Вашу безопасность на дороге. Это включает в себя систему контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль, систему контроля полосы и множество других функций.

Мы приглашаем Вас проконсультироваться с нашими экспертами по продажам автомобилей Mazda CX-5, 2020 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь Вам принять правильное решение при покупке этого автомобиля.

Не упустите возможность стать счастливым обладателем Mazda CX-5, 2020 года выпуска. Скорее звоните нам и сделайте свою мечту о новом автомобиле реальностью.

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Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
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