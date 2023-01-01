Mazda CX-5

Мы рады представить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Mazda CX-5, 2017 года выпуска. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми качествами, чтобы удовлетворить самые высокие требования автолюбителей.

Mazda CX-5, 2017 представляет собой идеальное сочетание элегантности и функциональности. С его роскошным дизайном и превосходными характеристиками он безупречно вписывается в современный городской стиль жизни.

Оснащенный мощным двигателем объемом 2.5 литра и мощностью 190 лошадиных сил, этот автомобиль обеспечивает непревзойденную динамику и отличную управляемость. Вы почувствуете себя полным хозяином дороги, наслаждаясь каждой поездкой.

Пробег данного автомобиля составляет 106797 километров, что является приятной новостью для будущего владельца. Он был ввезен в РФ, что гарантирует его соответствие всем требованиям и стандартам нашей страны.

Дополнительное преимущество этого автомобиля заключается в том, что вы будете первым собственником. Это дает вам уверенность в его прошлой эксплуатации и состоянии. Кроме того, автомобиль имеет электронный ПТС, что является дополнительной гарантией его юридической чистоты.

Важно отметить, что по технической части данному автомобилю не требуется никаких вложений. Он полностью готов к использованию и гарантирует безопасность и комфорт во время каждой поездки.

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