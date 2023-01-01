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Mazda CX-5
2017
2 599 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mazda CX-5 2017

2 599 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-5
  • Поколение II
  • Модификация 2.5 AT (190 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2017
  • Пробег 106797 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 310514
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 151

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda CX-5

Мы рады представить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Mazda CX-5, 2017 года выпуска. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми качествами, чтобы удовлетворить самые высокие требования автолюбителей.

Mazda CX-5, 2017 представляет собой идеальное сочетание элегантности и функциональности. С его роскошным дизайном и превосходными характеристиками он безупречно вписывается в современный городской стиль жизни.

Оснащенный мощным двигателем объемом 2.5 литра и мощностью 190 лошадиных сил, этот автомобиль обеспечивает непревзойденную динамику и отличную управляемость. Вы почувствуете себя полным хозяином дороги, наслаждаясь каждой поездкой.

Пробег данного автомобиля составляет 106797 километров, что является приятной новостью для будущего владельца. Он был ввезен в РФ, что гарантирует его соответствие всем требованиям и стандартам нашей страны.

Дополнительное преимущество этого автомобиля заключается в том, что вы будете первым собственником. Это дает вам уверенность в его прошлой эксплуатации и состоянии. Кроме того, автомобиль имеет электронный ПТС, что является дополнительной гарантией его юридической чистоты.

Важно отметить, что по технической части данному автомобилю не требуется никаких вложений. Он полностью готов к использованию и гарантирует безопасность и комфорт во время каждой поездки.

Не упустите возможность стать обладателем автомобиля Mazda CX-5, 2017 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда готова помочь вам с выбором и ответить на все ваши вопросы. Вы заслуживаете только самое лучшее!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Мы ждем вас с нетерпением!

id310514

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