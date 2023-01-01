Mazda CX-5
Преимущества:
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Система контроля давления в шинах
- Камера заднего вида
- Электронный стояночный тормоз
- i-stop - система перезапуска двигателя
- ABS - антиблокировочная тормозная система
- EBA - электронная система усиления экстренного торможения
- EBD - электронная система распределения тормозных усилий
- TCS - противобуксовочная система
- DSC - система динамической стабилизации
- Система Эра-Глонасс
- G-Vectoring Control Plus - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента
- Фронтальные и боковые подушки безопасности
- Боковые шторки безопасности
- Климат-контроль (2 зоны)
- Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения
- Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
- Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
- Сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти
- Переднее пассажирское сиденье с электроприводом
- Подогрев передних сидений
- Регулировка угла наклона задних сидений
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей
- Подогрев рулевого колеса
- Маршрутный компьютер
- Круиз-контроль
- Система бесключевого доступа и запуска двигателя
- Тонированные стекла: заднее и боковые
- Датчик дождя и света
- Датчики парковки спереди и сзади
- Иммобилайзер
- Светодиодные фары
- Светодиодные ходовые огни
- Материал обивки салона - кожа
- Кожаная оплетка руля и ручки КПП
- Электропривод багажной двери
- Центральный информационный дисплей с HMI-коммандером
- Радио AM/FM (RDS), Аудиосистема 6 динамиков,
- Apple CarPlay и Android Auto
- Бепроводной Apple CarPlay©
- Разъемы USB, AUX
- Bluetooth
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