Mazda CX-5

Преимущества:

- Центральный замок с дистанционным управлением

- Система контроля давления в шинах

- Камера заднего вида

- Электронный стояночный тормоз

- i-stop - система перезапуска двигателя

- ABS - антиблокировочная тормозная система

- EBA - электронная система усиления экстренного торможения

- EBD - электронная система распределения тормозных усилий

- TCS - противобуксовочная система

- DSC - система динамической стабилизации

- Система Эра-Глонасс

- G-Vectoring Control Plus - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента

- Фронтальные и боковые подушки безопасности

- Боковые шторки безопасности

- Климат-контроль (2 зоны)

- Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения

- Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей

- Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения

- Сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти

- Переднее пассажирское сиденье с электроприводом

- Подогрев передних сидений

- Регулировка угла наклона задних сидений

- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

- Электропривод складывания боковых зеркал

- Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей

- Подогрев рулевого колеса

- Маршрутный компьютер

- Круиз-контроль

- Система бесключевого доступа и запуска двигателя

- Тонированные стекла: заднее и боковые

- Датчик дождя и света

- Датчики парковки спереди и сзади

- Иммобилайзер

- Светодиодные фары

- Светодиодные ходовые огни

- Материал обивки салона - кожа

- Кожаная оплетка руля и ручки КПП

- Электропривод багажной двери

- Центральный информационный дисплей с HMI-коммандером

- Радио AM/FM (RDS), Аудиосистема 6 динамиков,

- Apple CarPlay и Android Auto

- Бепроводной Apple CarPlay©

- Разъемы USB, AUX

- Bluetooth

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