Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mazda CX-5
2022
5 239 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Mazda CX-5 2022

5 239 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-5
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.5 AT (196 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 27 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 261427
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 196 л.с.
  • Воблер 200

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Mazda CX-5

Преимущества:

- Центральный замок с дистанционным управлением
- Система контроля давления в шинах
- Камера заднего вида
- Электронный стояночный тормоз
- i-stop - система перезапуска двигателя
- ABS - антиблокировочная тормозная система
- EBA - электронная система усиления экстренного торможения
- EBD - электронная система распределения тормозных усилий
- TCS - противобуксовочная система
- DSC - система динамической стабилизации
- Система Эра-Глонасс
- G-Vectoring Control Plus - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента
- Фронтальные и боковые подушки безопасности
- Боковые шторки безопасности
- Климат-контроль (2 зоны)
- Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения
- Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
- Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
- Сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти
- Переднее пассажирское сиденье с электроприводом
- Подогрев передних сидений
- Регулировка угла наклона задних сидений
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей
- Подогрев рулевого колеса
- Маршрутный компьютер
- Круиз-контроль
- Система бесключевого доступа и запуска двигателя
- Тонированные стекла: заднее и боковые
- Датчик дождя и света
- Датчики парковки спереди и сзади
- Иммобилайзер
- Светодиодные фары
- Светодиодные ходовые огни
- Материал обивки салона - кожа
- Кожаная оплетка руля и ручки КПП
- Электропривод багажной двери
- Центральный информационный дисплей с HMI-коммандером
- Радио AM/FM (RDS), Аудиосистема 6 динамиков,
- Apple CarPlay и Android Auto
- Бепроводной Apple CarPlay©
- Разъемы USB, AUX
- Bluetooth

id261427

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Mazda

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2014

1 254 000 ₽

Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6

Mazda 6
2013

1 786 000 ₽

Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6

Mazda 6
2010

965 000 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2011

870 000 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2004

490 000 ₽

Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2 Mazda 2

Mazda 2
2008

574 000 ₽

Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6

Mazda 6
2014

1 485 910 ₽

Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9

Mazda CX-9
2019

4 530 000 ₽

Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5 Mazda MX-5

Mazda MX-5
2010

2 029 000 ₽

Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5

Mazda CX-5
2022

5 239 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа