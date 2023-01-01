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Mazda CX-5
2017
2 770 000 ₽
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Mazda CX-5 2017

2 770 000 ₽
Возможна доставка
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Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-5
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Supreme
  • Год 2017
  • Пробег 105113 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 26
  • VIN 008191
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1998 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda CX-5

Преимущества:

- Круиз-контроль
- Усилитель руля
- Бортовой компьютер
- Проекционный дисплей
- Система «старт-стоп»
- Электропривод зеркал
- Климат-контроль 2-зонный
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Электропривод крышки багажника
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Датчик света
- Датчик дождя
- Омыватель фар
- Светодиодные фары
- Дневные ходовые огни
- Противотуманные фары
- Автоматический корректор фар
- Система адаптивного освещения
- Электрообогрев боковых зеркал
- Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- Тонированные стекла
- Кожа (Материал салона)
- Память сиденья водителя
- Отделка кожей рычага КПП
- Подогрев передних сидений
- Отделка кожей рулевого колеса
- Передний центральный подлокотник
- Электрорегулировка передних сидений
- Регулировка сиденья водителя по высоте
- USB
- AUX
- CarPlay
- Bluetooth
- Розетка 12V
- Премиальная аудиосистема BOSE
- Диски 19
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- ЭРА-ГЛОНАСС
- Система стабилизации (ESP)
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Система предотвращения столкновения
- Подушки безопасности оконные (шторки)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Система помощи при торможении (BAS, EBD)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX

008191

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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