Mazda CX-5
Преимущества:
- Круиз-контроль
- Усилитель руля
- Бортовой компьютер
- Проекционный дисплей
- Система «старт-стоп»
- Электропривод зеркал
- Климат-контроль 2-зонный
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Электропривод крышки багажника
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Датчик света
- Датчик дождя
- Омыватель фар
- Светодиодные фары
- Дневные ходовые огни
- Противотуманные фары
- Автоматический корректор фар
- Система адаптивного освещения
- Электрообогрев боковых зеркал
- Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- Тонированные стекла
- Кожа (Материал салона)
- Память сиденья водителя
- Отделка кожей рычага КПП
- Подогрев передних сидений
- Отделка кожей рулевого колеса
- Передний центральный подлокотник
- Электрорегулировка передних сидений
- Регулировка сиденья водителя по высоте
- USB
- AUX
- CarPlay
- Bluetooth
- Розетка 12V
- Премиальная аудиосистема BOSE
- Диски 19
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- ЭРА-ГЛОНАСС
- Система стабилизации (ESP)
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Система предотвращения столкновения
- Подушки безопасности оконные (шторки)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Система помощи при торможении (BAS, EBD)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
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