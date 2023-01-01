Mazda CX-5

Преимущества:

- Круиз-контроль

- Усилитель руля

- Бортовой компьютер

- Проекционный дисплей

- Система «старт-стоп»

- Электропривод зеркал

- Климат-контроль 2-зонный

- Запуск двигателя с кнопки

- Система доступа без ключа

- Электроскладывание зеркал

- Регулировка руля по вылету

- Регулировка руля по высоте

- Электропривод крышки багажника

- Электростеклоподъемники задние

- Электростеклоподъемники передние

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Датчик света

- Датчик дождя

- Омыватель фар

- Светодиодные фары

- Дневные ходовые огни

- Противотуманные фары

- Автоматический корректор фар

- Система адаптивного освещения

- Электрообогрев боковых зеркал

- Электрообогрев зоны стеклоочистителей

- Тонированные стекла

- Кожа (Материал салона)

- Память сиденья водителя

- Отделка кожей рычага КПП

- Подогрев передних сидений

- Отделка кожей рулевого колеса

- Передний центральный подлокотник

- Электрорегулировка передних сидений

- Регулировка сиденья водителя по высоте

- USB

- AUX

- CarPlay

- Bluetooth

- Розетка 12V

- Премиальная аудиосистема BOSE

- Диски 19

- Иммобилайзер

- Центральный замок

- ЭРА-ГЛОНАСС

- Система стабилизации (ESP)

- Подушки безопасности боковые

- Подушка безопасности водителя

- Подушка безопасности пассажира

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система (ASR)

- Система предотвращения столкновения

- Подушки безопасности оконные (шторки)

- Система помощи при старте в гору (HSA)

- Система помощи при торможении (BAS, EBD)

- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX

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