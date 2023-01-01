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Mazda CX-5
2019
2 699 000 ₽
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Mazda CX-5 2019

2 699 000 ₽
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Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-5
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 124609 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2000 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Информация

Mazda CX-5

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587466

ТТС Мегамолл М7
Адрес: Республика Татарстан, Казань, М-7 Волга, 818-й километр
Отдел продаж: +7 800 444 30 97
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных
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