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Mazda CX-8
2019
3 180 000 ₽
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Mazda CX-8 2019

3 180 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Mazda CX-8
Mazda CX-8
Mazda CX-8
Mazda CX-8
Mazda CX-8
Mazda CX-8
Mazda CX-8
Mazda CX-8
Mazda CX-8
Mazda CX-8
Mazda CX-8
Mazda CX-8
Mazda CX-8
Mazda CX-8
Mazda CX-8
Mazda CX-8
Mazda CX-8

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-8
  • Поколение I
  • Модификация 2.2d AT (190 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 25206 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 92
  • VIN 217246
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 2188 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda CX-8

Преимущества:
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Климат-контроль
- Датчик дождя и света
- Круиз-контроль
- Обогрев сидений и руля
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Камера заднего вида
- Третий ряд сидений

217246

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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