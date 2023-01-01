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Mazda CX-9
2021
3 640 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mazda CX-9 2021

3 640 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-9
  • Поколение II
  • Модификация 2.5 AT (231 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 77116 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 529673
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.
  • Воблер 160

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda CX-9

Добрый день! Мы рады представить Вам автомобиль Mazda CX-9, 2021 года выпуска. Этот прекрасный автомобиль был ввезён в Россию только в 2023 году и уже готов к продаже.

Один из главных плюсов данного автомобиля - это электронный ПТС. Никаких бумажных проблем или задержек при оформлении документов, всё быстро и удобно. Также хочется отметить заводской окрас, который сохраняет первозданный вид на долгие годы.

Комплектация этого автомобиля тоже порадует будущего владельца. Камера заднего вида - незаменимая опция для безопасной парковки. Мультимедийная система с функцией Android Auto и Apple CarPlay позволит слушать любимую музыку и следить за навигацией во время поездки. А третий ряд сидений обеспечит комфортную поездку даже для большой семьи.

Не упустите возможность стать обладателем такого прекрасного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш консультант ответит на все Ваши вопросы и поможет оформить покупку.

id529673

Fresh Ростов Аксай
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