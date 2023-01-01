Mazda CX-9

Добрый день! Мы рады представить Вам автомобиль Mazda CX-9, 2021 года выпуска. Этот прекрасный автомобиль был ввезён в Россию только в 2023 году и уже готов к продаже.

Один из главных плюсов данного автомобиля - это электронный ПТС. Никаких бумажных проблем или задержек при оформлении документов, всё быстро и удобно. Также хочется отметить заводской окрас, который сохраняет первозданный вид на долгие годы.

Комплектация этого автомобиля тоже порадует будущего владельца. Камера заднего вида - незаменимая опция для безопасной парковки. Мультимедийная система с функцией Android Auto и Apple CarPlay позволит слушать любимую музыку и следить за навигацией во время поездки. А третий ряд сидений обеспечит комфортную поездку даже для большой семьи.

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