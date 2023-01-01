Mazda CX-9

Хотите почувствовать себя настоящим королем дороги? Тогда обратите внимание на этот потрясающий автомобиль - Mazda CX-9 2018 года выпуска.

С первого взгляда эта модель завораживает своим элегантным дизайном и стремительными линиями. Однако, красота этого внедорожника не только в его внешности, но и в его внутреннем содержании.

Мощный двигатель мощностью 231 л.с. обеспечит вам бесконечное наслаждение от вождения. А с полным приводом вы сможете смело идти на встречу приключениям на любой дороге.

Преимущества этой модели не ограничиваются только мощностью и проходимостью, ведь Mazda CX-9 обладает богатым функционалом. В вашем распоряжении будет аудиосистема BOSE, которая создаст неповторимую атмосферу в салоне. А память водительского сидения и электропривод сидений позволят вам мгновенно настроить автомобиль под свои желания и комфорт.

Вы не останетесь равнодушными к 3-х зонному климат-контролю, который позволит каждому пассажиру насладиться свежим воздухом в салоне. А 7 мест позволят вам пригласить с собой всех своих близких и друзей на увлекательное путешествие.

Но это еще не все! Mazda CX-9 также оснащена электроприводом багажника, который позволит вам с легкостью загружать и разгружать свои вещи. Контроль удержания в полосе и навигация помогут вам оставаться на правильном пути и не заблудиться в незнакомом городе.

Не забудьте про обогрев руля, который станет настоящим спасением в холодные зимние дни. А оригинальное заводское лакокрасочное покрытие подчеркнет ваш статус и отличный вкус.

Не упустите возможность стать обладателем этого шедевра автомобильного искусства. Mazda CX-9 2018 ждет вас!

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