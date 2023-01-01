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Mazda CX-9
2018
2 587 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mazda CX-9 2018

2 587 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-9
  • Поколение II
  • Модификация 2.5 AT (231 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 195843 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 001903
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.
  • Воблер 154

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda CX-9

Хотите почувствовать себя настоящим королем дороги? Тогда обратите внимание на этот потрясающий автомобиль - Mazda CX-9 2018 года выпуска.

С первого взгляда эта модель завораживает своим элегантным дизайном и стремительными линиями. Однако, красота этого внедорожника не только в его внешности, но и в его внутреннем содержании.

Мощный двигатель мощностью 231 л.с. обеспечит вам бесконечное наслаждение от вождения. А с полным приводом вы сможете смело идти на встречу приключениям на любой дороге.

Преимущества этой модели не ограничиваются только мощностью и проходимостью, ведь Mazda CX-9 обладает богатым функционалом. В вашем распоряжении будет аудиосистема BOSE, которая создаст неповторимую атмосферу в салоне. А память водительского сидения и электропривод сидений позволят вам мгновенно настроить автомобиль под свои желания и комфорт.

Вы не останетесь равнодушными к 3-х зонному климат-контролю, который позволит каждому пассажиру насладиться свежим воздухом в салоне. А 7 мест позволят вам пригласить с собой всех своих близких и друзей на увлекательное путешествие.

Но это еще не все! Mazda CX-9 также оснащена электроприводом багажника, который позволит вам с легкостью загружать и разгружать свои вещи. Контроль удержания в полосе и навигация помогут вам оставаться на правильном пути и не заблудиться в незнакомом городе.

Не забудьте про обогрев руля, который станет настоящим спасением в холодные зимние дни. А оригинальное заводское лакокрасочное покрытие подчеркнет ваш статус и отличный вкус.

Не упустите возможность стать обладателем этого шедевра автомобильного искусства. Mazda CX-9 2018 ждет вас!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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