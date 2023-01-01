Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mazda CX-9
2018
2 650 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Mazda CX-9 2018

2 650 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-9
  • Поколение II
  • Модификация 2.5 AT (231 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 131180 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 230767
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.
  • Воблер 79

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Mazda CX-9

Хотите купить автомобиль, который сочетает в себе стиль, комфорт и надежность? Тогда обратите внимание на Mazda CX-9 второго поколения!

Этот внедорожник в сером цвете имеет пробег всего 131180 км, поэтому вы можете быть уверены в его отличном состоянии. А благодаря мощному бензиновому двигателю объемом 2.5 литра и мощности 231 л.с., вы будете наслаждаться динамичной ездой и отличной проходимостью.

Mazda CX-9 2018 года выпуска оснащена автоматической коробкой передач, что обеспечивает плавное переключение и удобство в управлении. А передний привод и левый руль делают ее идеальным выбором для наших дорог.

Однако это далеко не все преимущества этой модели. В автомобиле установлены дополнительные опции, такие как климат-контроль с 3-зонной регулировкой, датчик дождя и света, круиз-контроль, обогрев сидений и многое другое. Электропривод крышки багажника и третий ряд сидений добавляют удобства и практичность в использовании.

А благодаря системе контроля слепых зон и камере заднего вида, вы всегда будете чувствовать себя в безопасности на дороге.

Автомобиль Mazda CX-9 был ввезен в РФ в 2023 году и имеет электронный ПТС без регистрации в РФ. Это означает, что вы сможете зарегистрировать его на свое имя без лишних сложностей.

Не упустите возможность стать владельцем этого стильного и надежного внедорожника. Звоните прямо сейчас и оставьте заявку на просмотр и тест-драйв Mazda CX-9!

id230767

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Mazda

Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6

Mazda 6
2010

968 000 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2011

910 000 ₽

Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5

Mazda CX-5
2016

1 669 000 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2010

719 800 ₽

Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9 Mazda CX-9

Mazda CX-9
2019

4 400 000 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2013

1 011 000 ₽

Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5

Mazda CX-5
2022

5 239 000 ₽

Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3

Mazda 3
2013

1 210 000 ₽

Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6

Mazda 6
2010

949 000 ₽

Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5

Mazda CX-5
2022

3 499 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа