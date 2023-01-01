Mazda CX-9

Хотите купить автомобиль, который сочетает в себе стиль, комфорт и надежность? Тогда обратите внимание на Mazda CX-9 второго поколения!

Этот внедорожник в сером цвете имеет пробег всего 131180 км, поэтому вы можете быть уверены в его отличном состоянии. А благодаря мощному бензиновому двигателю объемом 2.5 литра и мощности 231 л.с., вы будете наслаждаться динамичной ездой и отличной проходимостью.

Mazda CX-9 2018 года выпуска оснащена автоматической коробкой передач, что обеспечивает плавное переключение и удобство в управлении. А передний привод и левый руль делают ее идеальным выбором для наших дорог.

Однако это далеко не все преимущества этой модели. В автомобиле установлены дополнительные опции, такие как климат-контроль с 3-зонной регулировкой, датчик дождя и света, круиз-контроль, обогрев сидений и многое другое. Электропривод крышки багажника и третий ряд сидений добавляют удобства и практичность в использовании.

А благодаря системе контроля слепых зон и камере заднего вида, вы всегда будете чувствовать себя в безопасности на дороге.

Автомобиль Mazda CX-9 был ввезен в РФ в 2023 году и имеет электронный ПТС без регистрации в РФ. Это означает, что вы сможете зарегистрировать его на свое имя без лишних сложностей.

Не упустите возможность стать владельцем этого стильного и надежного внедорожника. Звоните прямо сейчас и оставьте заявку на просмотр и тест-драйв Mazda CX-9!

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