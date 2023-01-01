Mazda CX-9

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам Mazda CX-9, 2022 года выпуска. Данный автомобиль -это идеальное сочетание стиля, комфорта и мощности.

Сделайте свою жизнь ярче и увлекательнее с Mazda CX-9. Великолепный белый цвет кузова придаст вашей машине элегантность и привлекательность, а отличное состояние автомобиля гарантирует его долгую и надежную работу.

Автомобиль оснащен мощным двигателем мощностью 231 л.с., который позволит вам чувствовать себя уверенно на любой дороге. Полный привод обеспечит отличную управляемость и безопасность, а автоматическая коробка переключения передач сделает поездку максимально комфортной.

Внутри Mazda CX-9 вас ждет настоящий рай комфорта. 2-зонный климат-контроль обеспечит идеальную температуру в салоне, а подогрев руля и сидений сделают поездку приятной даже в холодные зимние дни. Система доступа без ключа и проекционный дисплей добавят удобства и современности в вашу жизнь.

Помимо этого, Mazda CX-9 оснащена множеством полезных опций: третий ряд сидений, электропривод крышки багажника, электроскладывание зеркал, тонированные стекла, люк, магнитола с CD, антиблокировочная система и многое другое. Все это создает идеальные условия для комфортной и безопасной поездки.

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