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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mazda CX-9
2022
5 350 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mazda CX-9 2022

5 350 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-9
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.5 AT (231 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 5794 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 617927
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.
  • Воблер 44

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mazda CX-9

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам Mazda CX-9, 2022 года выпуска. Данный автомобиль -это идеальное сочетание стиля, комфорта и мощности.

Сделайте свою жизнь ярче и увлекательнее с Mazda CX-9. Великолепный белый цвет кузова придаст вашей машине элегантность и привлекательность, а отличное состояние автомобиля гарантирует его долгую и надежную работу.

Автомобиль оснащен мощным двигателем мощностью 231 л.с., который позволит вам чувствовать себя уверенно на любой дороге. Полный привод обеспечит отличную управляемость и безопасность, а автоматическая коробка переключения передач сделает поездку максимально комфортной.

Внутри Mazda CX-9 вас ждет настоящий рай комфорта. 2-зонный климат-контроль обеспечит идеальную температуру в салоне, а подогрев руля и сидений сделают поездку приятной даже в холодные зимние дни. Система доступа без ключа и проекционный дисплей добавят удобства и современности в вашу жизнь.

Помимо этого, Mazda CX-9 оснащена множеством полезных опций: третий ряд сидений, электропривод крышки багажника, электроскладывание зеркал, тонированные стекла, люк, магнитола с CD, антиблокировочная система и многое другое. Все это создает идеальные условия для комфортной и безопасной поездки.

Не упустите возможность стать счастливым обладателем Mazda CX-9 . Звоните прямо сейчас и наши менеджеры помогут вам оформить заказ и ответят на все ваши вопросы.

id617927

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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