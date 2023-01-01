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Mazda CX-9
2019
2 999 000 ₽
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Mazda CX-9 2019

2 999 000 ₽
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Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Mazda CX-9

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель CX-9
  • Поколение II
  • Модификация 2.5 AT (231 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 217787 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2500 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.

Информация

Mazda CX-9

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582846

Кунцево
Адрес: Москва, ул. Горбунова, 14А
Отдел продаж: +7 800 444 30 97
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