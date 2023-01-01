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Mazda RX-8
2010
1 850 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mazda RX-8 2010

1 850 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
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Mazda RX-8
Mazda RX-8
Mazda RX-8
Mazda RX-8
Mazda RX-8
Mazda RX-8
Mazda RX-8
Mazda RX-8
Mazda RX-8
Mazda RX-8
Mazda RX-8
Mazda RX-8
Mazda RX-8
Mazda RX-8
Mazda RX-8

Характеристики

  • Марка Mazda
  • Модель RX-8
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.3 MT (231 л.с.)
  • Год 2010
  • Пробег 86118 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Красный
  • VIN 404711
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1308 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.
  • Воблер 136

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Mazda RX-8

Приветствуем вас, уважаемые покупатели автомобилей! Мы рады представить вам уникальную модель автомобиля - Mazda RX-8, 2010 года выпуска. Этот автомобиль привлечет внимание своим ярким красным цветом и заводской отделкой.

Для тех, кто ищет уникальный автомобиль, Mazda RX-8 - отличный выбор. Этот автомобиль имеет пробег всего 86118 км и работает на бензине, двигатель с объемом 1308 см3 и мощностью 231 л.с.

Если вы ищете автомобиль с особым характером, то RX-8 R3 - именно то, что вам нужно. Купе со стильным дизайном и непревзойденной производительностью обязательно привлечет внимание всех прохожих.

Благодаря капитальному ремонту двигателя, вы получаете автомобиль, который будет служить вам многие годы и не подведет даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Но это еще не все, что может предложить RX-8 R3. С недавнего времени автомобиль доработан турбо китом Greddy (0.4 бара в щадящем режиме) и портингом в RedRotary в 2021 году. Эти доработки позволяют достичь мощности двигателя до 300 л.с. и крутящего момента 320 Нм. Как только вы сядете за руль этой машины, вы почувствуете сильный поток адреналина и максимальный комфорт во время езды.

К тому же, автомобиль остался в заводском окрасе благодаря своему единственному владельцу в РФ, который не эксплуатировал машину зимой.

Прекрасный салон, высококачественная акустика, койловер K sport racing и множество других функций сделают вашу езду особенной и незабываемой.

Напоследок хотели напомнить вам, что звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ, и вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Создайте свою уникальную историю на RX-8 R3, а мы сделаем все, чтобы вы сделали правильный выбор.

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Fresh Воронеж Юг
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