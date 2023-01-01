Mazda RX-8

Приветствуем вас, уважаемые покупатели автомобилей! Мы рады представить вам уникальную модель автомобиля - Mazda RX-8, 2010 года выпуска. Этот автомобиль привлечет внимание своим ярким красным цветом и заводской отделкой.

Для тех, кто ищет уникальный автомобиль, Mazda RX-8 - отличный выбор. Этот автомобиль имеет пробег всего 86118 км и работает на бензине, двигатель с объемом 1308 см3 и мощностью 231 л.с.

Если вы ищете автомобиль с особым характером, то RX-8 R3 - именно то, что вам нужно. Купе со стильным дизайном и непревзойденной производительностью обязательно привлечет внимание всех прохожих.

Благодаря капитальному ремонту двигателя, вы получаете автомобиль, который будет служить вам многие годы и не подведет даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Но это еще не все, что может предложить RX-8 R3. С недавнего времени автомобиль доработан турбо китом Greddy (0.4 бара в щадящем режиме) и портингом в RedRotary в 2021 году. Эти доработки позволяют достичь мощности двигателя до 300 л.с. и крутящего момента 320 Нм. Как только вы сядете за руль этой машины, вы почувствуете сильный поток адреналина и максимальный комфорт во время езды.

К тому же, автомобиль остался в заводском окрасе благодаря своему единственному владельцу в РФ, который не эксплуатировал машину зимой.

Прекрасный салон, высококачественная акустика, койловер K sport racing и множество других функций сделают вашу езду особенной и незабываемой.

Напоследок хотели напомнить вам, что звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ, и вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Создайте свою уникальную историю на RX-8 R3, а мы сделаем все, чтобы вы сделали правильный выбор.

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