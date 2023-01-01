Mercedes-Benz A-Класс

Мы рады представить Вам автомобиль из линейки A-Класса 2017 года выпуска. Этот автомобиль был куплен у официального дилера, поэтому Вы можете быть уверены в его высоком качестве и отличном техническом состоянии.

Это надежный и мощный автомобиль с двигателем объемом 1.6 литра и мощностью 122 лошадиные силы, который обладает отличной динамикой и экономичностью. Автоматическая коробка передач AMT обеспечивает комфортную езду в любых условиях.

Мы гарантируем, что данный автомобиль имеет оригинальный ПТС и является первым владельцем. Кроме того, этот автомобиль оснащен дополнительными опциями, такими как кондиционер, обогрев зеркал и сидений, электропривод зеркал и парктроники переднего и заднего типа.

Mercedes-Benz A-Класс - это автомобиль, который сочетает в себе надежность, стиль и функциональность. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем этого прекрасного автомобиля уже сегодня!

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