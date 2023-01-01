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Mercedes-Benz A-Класс
2017
1 799 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Mercedes-Benz A-Класс 2017

1 799 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель A-Класс
  • Поколение III (W176) Рестайлинг
  • Модификация 180 1.6 AMT (122 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 102266 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 698961
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1600 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 122 л.с.
  • Воблер 231

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz A-Класс

Мы рады представить Вам автомобиль из линейки A-Класса 2017 года выпуска. Этот автомобиль был куплен у официального дилера, поэтому Вы можете быть уверены в его высоком качестве и отличном техническом состоянии.

Это надежный и мощный автомобиль с двигателем объемом 1.6 литра и мощностью 122 лошадиные силы, который обладает отличной динамикой и экономичностью. Автоматическая коробка передач AMT обеспечивает комфортную езду в любых условиях.

Мы гарантируем, что данный автомобиль имеет оригинальный ПТС и является первым владельцем. Кроме того, этот автомобиль оснащен дополнительными опциями, такими как кондиционер, обогрев зеркал и сидений, электропривод зеркал и парктроники переднего и заднего типа.

Mercedes-Benz A-Класс - это автомобиль, который сочетает в себе надежность, стиль и функциональность. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем этого прекрасного автомобиля уже сегодня!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты помогут Вам с выбором и ответят на все Ваши вопросы. Будем рады видеть Вас в числе наших довольных клиентов!

id698961

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