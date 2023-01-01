Mercedes-Benz A-Класс

Мы рады предложить Вам Mercedes-Benz A-Класс, 2020 года выпуска, в отличном состоянии. Автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Этот автомобиль с комфортным кожаным салоном и панорамной крышей обеспечит Вам максимальный уровень комфорта и удовольствия от поездки. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, климат-контроль и обогрев сидений, система навигации и круиз-контроль - все это делает этот автомобиль еще более привлекательным для Вас.

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