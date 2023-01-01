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Mercedes-Benz A-Класс
2020
3 990 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mercedes-Benz A-Класс 2020

3 990 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель A-Класс
  • Поколение IV (W177)
  • Модификация 250 2.0 AMT (224 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 90959 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 177705
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1991 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 224 л.с.
  • Воблер 270

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz A-Класс

Мы рады предложить Вам Mercedes-Benz A-Класс, 2020 года выпуска, в отличном состоянии. Автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Этот автомобиль с комфортным кожаным салоном и панорамной крышей обеспечит Вам максимальный уровень комфорта и удовольствия от поездки. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, климат-контроль и обогрев сидений, система навигации и круиз-контроль - все это делает этот автомобиль еще более привлекательным для Вас.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут выбрать именно тот автомобиль, который будет отвечать всем Вашим потребностям.

id177705

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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