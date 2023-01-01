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Mercedes-Benz A-Класс
2021
4 160 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mercedes-Benz A-Класс 2021

4 160 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель A-Класс
  • Поколение IV (W177)
  • Модификация 200 1.3 AMT (150 л.с.)
  • Комплектация A 200 Sport
  • Год 2021
  • Пробег 18807 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Желтый
  • VIN 108247
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1332 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz A-Класс

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Уважаемые автомобилисты,

Мы рады представить вам Mercedes-Benz A-Класс 2021 года выпуска - автомобиль, который завоевал признание и доверие множества владельцев по всему миру. Вся его элегантность, динамика и технические инновации сочетаются в этом бескомпромиссном автомобиле.

Когда вы выбираете Mercedes-Benz A-Класс, вы получаете не только престижный автомобиль, но и уверенность в его происхождении. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его качество и надежность. Он имеет электронный ПТС всего с одним владельцем, что подтверждает его безупречную историю.

Один из наиболее впечатляющих аспектов этого автомобиля - это его заводское лакокрасочное покрытие кузова. Каждая деталь этого автомобиля была внимательно обработана, чтобы создать роскошный и стойкий внешний вид. Вы можете быть уверены, что ваш Mercedes-Benz A-Класс будет привлекать восхищенные взгляды на дороге.

Опыт обслуживания у официального дилера является неотъемлемой частью владения автомобилем Mercedes-Benz. И этот конкретный автомобиль имеет полную историю дилерского обслуживания, а также в наличии все сервисные документы. Это означает, что вы можете быть уверены в том, что этот автомобиль был заботливо обслужен и поддерживается в отличном состоянии.

Кроме того, этот Mercedes-Benz A-Класс оснащен рядом дополнительных опций, которые повышают комфорт и функциональность автомобиля. AMG-пакет добавляет спортивности и элегантности его внешнему виду, а мультимедийная система с функцией Apple CarPlay и Android Auto позволяет легко интегрировать ваш смартфон с автомобилем. Черный потолок создает атмосферу роскоши и стиля, а цифровая приборная панель обеспечивает удобное отображение информации о вашей поездке.

Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты будут рады ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв.

Сделайте шаг к истинному автомобильному совершенству с Mercedes-Benz A-Классом!

id108247

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