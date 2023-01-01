Mercedes-Benz A-Класс

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Предлагаем вашему вниманию Mercedes-Benz A-Класс, 2018 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в РФ и имеет все необходимые документы, включая ПТС оригинал.

Mercedes-Benz A-Класс оснащен дополнительными опциями, которые обеспечат вам комфорт и удобство во время поездки. В них входят внешний и внутренний AMG-пакет, комбинированный кожаный салон, камера заднего вида, навигационная система и LED-оптика.

Мы гарантируем высокое качество данного автомобиля и его надежность. Компания, которую представляем, имеет 17-летний опыт продаж автомобилей, и мы всегда стремимся предложить нашим клиентам только лучшие варианты.

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