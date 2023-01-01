Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mercedes-Benz A-Класс
2018
2 950 000 ₽
Доставка бесплатно
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Mercedes-Benz A-Класс 2018

2 950 000 ₽
Доставка бесплатно
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс
Mercedes-Benz A-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель A-Класс
  • Поколение IV (W177)
  • Модификация 200 1.3 AMT (150 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 25832 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • VIN 008275
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1332 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 100

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Mercedes-Benz A-Класс

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Предлагаем вашему вниманию Mercedes-Benz A-Класс, 2018 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в РФ и имеет все необходимые документы, включая ПТС оригинал.

Mercedes-Benz A-Класс оснащен дополнительными опциями, которые обеспечат вам комфорт и удобство во время поездки. В них входят внешний и внутренний AMG-пакет, комбинированный кожаный салон, камера заднего вида, навигационная система и LED-оптика.

Мы гарантируем высокое качество данного автомобиля и его надежность. Компания, которую представляем, имеет 17-летний опыт продаж автомобилей, и мы всегда стремимся предложить нашим клиентам только лучшие варианты.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем вам сделать правильный выбор.

id008275

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Mercedes-Benz

Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс

Mercedes-Benz G-Класс
2010

3 649 000 ₽

Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс

Mercedes-Benz C-Класс
2014

1 905 750 ₽

Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS

Mercedes-Benz GLS
2017

4 678 223 ₽

Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe

Mercedes-Benz GLE Coupe
2016

4 289 000 ₽

Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс

Mercedes-Benz E-Класс
2021

5 490 700 ₽

Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс

Mercedes-Benz E-Класс
2018

3 400 000 ₽

Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс

Mercedes-Benz GLK-Класс
2014

1 950 960 ₽

Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс

Mercedes-Benz A-Класс
2018

2 950 000 ₽

Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe

Mercedes-Benz GLC Coupe
2021

7 450 000 ₽

Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс

Mercedes-Benz A-Класс
2011

934 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа