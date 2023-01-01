Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mercedes-Benz AMG GT
2019
9 180 000 ₽
Доставка от 19 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Mercedes-Benz AMG GT 2019

9 180 000 ₽
Доставка от 19 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-Benz AMG GT

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель AMG GT
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 43 3.0 AMT (367 л.с.) 4WD
  • Комплектация AMG GT 43 4MATIC+ Особая Серия
  • Год 2019
  • Пробег 73684 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • Воблер 389
  • VIN 011428
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2999 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 367 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Mercedes-Benz AMG GT

Преимущества:
- 2 владельца
- Оригинальный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Защитное покрытие кузова плёнкой
- Аудиосистема Burmester
- Раздельный климат-контроль
- Навигационная система
- Камера заднего вида

011428

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа