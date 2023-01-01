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Mercedes-Benz C-Класс
2016
2 370 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz C-Класс 2016

2 370 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель C-Класс
  • Поколение IV (W205)
  • Модификация 180 1.6 AT (150 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 113725 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 261189
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1595 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 195

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz C-Класс

Дорогие клиенты!
Представляем Вам автомобиль Mercedes-Benz C-Класс 2016 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Эта модель сразу же привлекает внимание своим стильным и элегантным дизайном, который никого не оставит равнодушным.

Одним из главных преимуществ данного автомобиля является заводское лакокрасочное покрытие кузова. Благодаря этому Вы можете быть уверены в том, что машина выглядит как новая, а цвет сохранится на многие годы.

Mercedes-Benz C-Класс 2016 оснащен достаточно мощным двигателем, который позволяет ехать на больших скоростях без особых усилий. Кроме того, салон создан таким образом, чтобы обеспечить комфортные условия для всех пассажиров.

Забота о безопасности - это еще один важный момент, который учитывался при производстве этой машины. В автомобиле установлены самые современные системы безопасности, которые защитят Вас и Ваших пассажиров в случае возникновения непредвиденных ситуаций на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы, расскажем о всех достоинствах этой модели и поможем сделать выбор в пользу качественного автомобиля.

id261189

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