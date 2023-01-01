Mercedes-Benz C-Класс

Уважаемые покупатели, представляем вашему вниманию Mercedes-Benz C-Класс 2017 года выпуска. Данный автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС.

Мы хотим обратить ваше внимание на наличие дополнительных опций, которые сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной. Среди них активный электроусилитель руля, светодиодные ходовые огни, датчики света и дождя, боковые зеркала с повторителями указателей поворота, кожаная оплетка рулевого колеса, регулируемая рулевая колонка, управление аудиосистемой на руле, датчик наружной температуры, разделительный подлокотник спереди, электропривод передних сидений, электрические стеклоподъемники, обогрев форсунок стеклоомывателя, разъем электропитания, крепление ISOFIX, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, задний парктроник и климат контроль.

В дополнении к вышеперечисленным опциям установлено зеркало заднего вида с видеорегистратором с камерой, защитная сетка в передний бампер и набор автомобилиста в подарок.

Мы гарантируем заводское лакокрасочное покрытие кузова. Автомобиль имеет только одного владельца.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры будут рады проконсультировать вас и ответить на все ваши вопросы.

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