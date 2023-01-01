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Mercedes-Benz C-Класс
2017
2 049 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz C-Класс 2017

2 049 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель C-Класс
  • Поколение IV (W205)
  • Модификация 180 9G-TRONIC 1.6 AT (150 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 73903 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 334379
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1595 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 141

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz C-Класс

Уважаемые покупатели, представляем вашему вниманию Mercedes-Benz C-Класс 2017 года выпуска. Данный автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС.

Мы хотим обратить ваше внимание на наличие дополнительных опций, которые сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной. Среди них активный электроусилитель руля, светодиодные ходовые огни, датчики света и дождя, боковые зеркала с повторителями указателей поворота, кожаная оплетка рулевого колеса, регулируемая рулевая колонка, управление аудиосистемой на руле, датчик наружной температуры, разделительный подлокотник спереди, электропривод передних сидений, электрические стеклоподъемники, обогрев форсунок стеклоомывателя, разъем электропитания, крепление ISOFIX, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, задний парктроник и климат контроль.

В дополнении к вышеперечисленным опциям установлено зеркало заднего вида с видеорегистратором с камерой, защитная сетка в передний бампер и набор автомобилиста в подарок.

Мы гарантируем заводское лакокрасочное покрытие кузова. Автомобиль имеет только одного владельца.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры будут рады проконсультировать вас и ответить на все ваши вопросы.

id334379

Fresh Ставрополь
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Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
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