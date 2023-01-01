Mercedes-Benz C-Класс

Рады предложить вам стать обладателем автомобиля - Mercedes-Benz C-Класс 2011 года выпуска. Этот автомобиль поразит вас своей изящностью, надежностью и высоким уровнем комфорта.

Автомобиль имеет двух владельцев и оригинальным ПТС. Вся внешняя красота авто сохранена благодаря заводскому лакокрасочному покрытию.

Вы сможете наслаждаться приятной атмосферой благодаря 2-зонному климат-контролю, который позволяет регулировать температуру в разных зонах салона. А в холодные дни ваши сиденья будут обогреваться, чтобы вы всегда чувствовали себя комфортно.

Не нужно беспокоиться о парковке, так как автомобиль оснащен датчиком парковки, который поможет вам маневрировать с легкостью и избегать непредвиденных ситуаций. Кроме того, присутствие круиз-контроля и датчика света обеспечивает безопасное и удобное вождение.

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