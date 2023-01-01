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Mercedes-Benz C-Класс
2011
1 470 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mercedes-Benz C-Класс 2011

1 470 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель C-Класс
  • Поколение III (W204) Рестайлинг
  • Модификация 180 BlueEFFICIENCY 1.8 AT (156 л.с.)
  • Год 2011
  • Пробег 271005 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 654795
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1796 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 156 л.с.
  • Воблер 20

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz C-Класс

Рады предложить вам стать обладателем автомобиля - Mercedes-Benz C-Класс 2011 года выпуска. Этот автомобиль поразит вас своей изящностью, надежностью и высоким уровнем комфорта.

Автомобиль имеет двух владельцев и оригинальным ПТС. Вся внешняя красота авто сохранена благодаря заводскому лакокрасочному покрытию.

Вы сможете наслаждаться приятной атмосферой благодаря 2-зонному климат-контролю, который позволяет регулировать температуру в разных зонах салона. А в холодные дни ваши сиденья будут обогреваться, чтобы вы всегда чувствовали себя комфортно.

Не нужно беспокоиться о парковке, так как автомобиль оснащен датчиком парковки, который поможет вам маневрировать с легкостью и избегать непредвиденных ситуаций. Кроме того, присутствие круиз-контроля и датчика света обеспечивает безопасное и удобное вождение.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов с радостью предоставит вам подробную информацию о техническом состоянии, истории обслуживания и других особенностях этого потрясающего автомобиля.

id654795

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
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