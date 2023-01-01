Mercedes-Benz C-Класс
Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Светодиодные фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Салон (ткань)
- Цвет салона (светлый)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
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