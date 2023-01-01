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Mercedes-Benz C-Класс
2019
3 649 000 ₽
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Mercedes-Benz C-Класс 2019

3 649 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс
Mercedes-Benz C-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель C-Класс
  • Поколение IV (W205) Рестайлинг
  • Модификация 200 d 1.6d AT (160 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 64399 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Белый
  • Воблер 215
  • VIN 879845
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1597 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 160 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz C-Класс

Преимущества:

- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок

879845

Fresh Москва
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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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