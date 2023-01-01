Mercedes-Benz C-Класс AMG

Преимущества:

- Mercedes-Benz C 43 AMG 4MATIC Особая серия

- Премиальная аудиосистема

Burmester

- Климат-контроль раздельный

- Навигационная система

- Светодиодные фары

- Камера заднего вида

- Парковочные ассистенты

передние и задние

- Панорамная крыша

- Литые диски

- Кожаный салон Artico +

алькантара

- Бесключевой доступ в салон

- Обогрев сидений

- Электропривод обогрев

складывание зеркал

- Электропривод сидений

- Память настроек

- Панорамная крыша

- Дистанционное открывание

багажника

- Круиз-контроль

- Кнопка запуска двигателя

- Датчики дождя и света

- Система автоматической

парковки

- Дневные светодиодные ходовые

огни

- Мультифункциональный

спортивный руль с лепестками

переключения акпп

- LA Ассистент удержания полосы

движения

- Система предупреждения о

столкновении

- Датчики давления в шинах

- ABS Антиблокировочная система

- ESP Электронная система

динамической стабилизаци

- HAC Система помощи при подъеме

по склону

- Электронный стояночный

тормоз

- R 18 диски AMG

425690