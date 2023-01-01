Mercedes-Benz C-Класс AMG
Преимущества:
- Mercedes-Benz C 43 AMG 4MATIC Особая серия
- Премиальная аудиосистема
Burmester
- Климат-контроль раздельный
- Навигационная система
- Светодиодные фары
- Камера заднего вида
- Парковочные ассистенты
передние и задние
- Панорамная крыша
- Литые диски
- Кожаный салон Artico +
алькантара
- Бесключевой доступ в салон
- Обогрев сидений
- Электропривод обогрев
складывание зеркал
- Электропривод сидений
- Память настроек
- Панорамная крыша
- Дистанционное открывание
багажника
- Круиз-контроль
- Кнопка запуска двигателя
- Датчики дождя и света
- Система автоматической
парковки
- Дневные светодиодные ходовые
огни
- Мультифункциональный
спортивный руль с лепестками
переключения акпп
- LA Ассистент удержания полосы
движения
- Система предупреждения о
столкновении
- Датчики давления в шинах
- ABS Антиблокировочная система
- ESP Электронная система
динамической стабилизаци
- HAC Система помощи при подъеме
по склону
- Электронный стояночный
тормоз
- R 18 диски AMG
425690