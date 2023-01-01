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Mercedes-Benz C-Класс AMG
2018
4 739 000 ₽
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Mercedes-Benz C-Класс AMG 2018

4 739 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG
Mercedes-Benz C-Класс AMG

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель C-Класс AMG
  • Поколение IV (W205) Рестайлинг
  • Модификация 43 AMG 3.0 AT (390 л.с.) 4WD
  • Комплектация C 43 4MATIC Особая серия
  • Год 2018
  • Пробег 103077 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 215
  • VIN 425690
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2996 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 390 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz C-Класс AMG

Преимущества:
- Mercedes-Benz C 43 AMG 4MATIC Особая серия
- Премиальная аудиосистема
Burmester
- Климат-контроль раздельный
- Навигационная система
- Светодиодные фары
- Камера заднего вида
- Парковочные ассистенты
передние и задние
- Панорамная крыша
- Литые диски
- Кожаный салон Artico +
алькантара
- Бесключевой доступ в салон
- Обогрев сидений
- Электропривод обогрев
складывание зеркал
- Электропривод сидений
- Память настроек
- Панорамная крыша
- Дистанционное открывание
багажника
- Круиз-контроль
- Кнопка запуска двигателя
- Датчики дождя и света
- Система автоматической
парковки
- Дневные светодиодные ходовые
огни
- Мультифункциональный
спортивный руль с лепестками
переключения акпп
- LA Ассистент удержания полосы
движения
- Система предупреждения о
столкновении
- Датчики давления в шинах
- ABS Антиблокировочная система
- ESP Электронная система
динамической стабилизаци
- HAC Система помощи при подъеме
по склону
- Электронный стояночный
тормоз
- R 18 диски AMG

425690

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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