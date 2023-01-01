Mercedes-Benz CLA

Мы рады представить вам превосходное авто - Mercedes-Benz CLA, 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность. 2 владельца электронный ПТС.

Один из наиболее привлекательных аспектов этого автомобиля - его заводское лакокрасочное покрытие кузова. Оно не только добавляет блеск и элегантность, но и продлевает срок службы машины, защищая от воздействия окружающей среды.

Кроме того, этот Mercedes-Benz CLA обладает рядом дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным. Перед автомобилем установлена бронепленка, что обеспечивает надежную защиту от возможных повреждений. Система активной помощи при парковке облегчает процесс маневрирования и делает парковку безопасной и беззаботной.

Авто также оснащено камерой заднего вида, которая обеспечивает полный обзор при движении задним ходом. Климат-контроль позволяет создать комфортные условия в салоне, а цифровая приборная панель предоставляет необходимую информацию о работе автомобиля.

Черный потолок добавляет элегантности интерьеру и подчеркивает стиль автомобиля. Передние и задние датчики парковки помогают избежать непредвиденных столкновений, а датчик света автоматически регулирует яркость фар в соответствии с условиями освещения.

Не могли мы забыть и о круиз-контроле! Он обеспечивает удобство и безопасность во время дальних поездок, позволяя вам установить желаемую скорость и отдохнуть от постоянного контроля педали акселератора.

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