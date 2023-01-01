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Mercedes-Benz CLA
2020
4 280 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mercedes-Benz CLA 2020

4 280 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель CLA
  • Поколение II (C118, X118)
  • Модификация 200 1.3 AMT (150 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 13249 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 129232
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1332 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 29

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz CLA

Мы рады представить вам превосходное авто - Mercedes-Benz CLA, 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность. 2 владельца электронный ПТС.

Один из наиболее привлекательных аспектов этого автомобиля - его заводское лакокрасочное покрытие кузова. Оно не только добавляет блеск и элегантность, но и продлевает срок службы машины, защищая от воздействия окружающей среды.

Кроме того, этот Mercedes-Benz CLA обладает рядом дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным. Перед автомобилем установлена бронепленка, что обеспечивает надежную защиту от возможных повреждений. Система активной помощи при парковке облегчает процесс маневрирования и делает парковку безопасной и беззаботной.

Авто также оснащено камерой заднего вида, которая обеспечивает полный обзор при движении задним ходом. Климат-контроль позволяет создать комфортные условия в салоне, а цифровая приборная панель предоставляет необходимую информацию о работе автомобиля.

Черный потолок добавляет элегантности интерьеру и подчеркивает стиль автомобиля. Передние и задние датчики парковки помогают избежать непредвиденных столкновений, а датчик света автоматически регулирует яркость фар в соответствии с условиями освещения.

Не могли мы забыть и о круиз-контроле! Он обеспечивает удобство и безопасность во время дальних поездок, позволяя вам установить желаемую скорость и отдохнуть от постоянного контроля педали акселератора.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать просмотр и тест-драйв этого потрясающего Mercedes-Benz CLA. Не упустите возможность приобрести автомобиль, который сочетает в себе элегантность, комфорт и надежность.

id129232

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
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