Mercedes-Benz CLA

Хотите приобрести автомобиль, который сочетает в себе элегантный дизайн и высокую производительность? Тогда обратите внимание на Mercedes-Benz CLA второго поколения (C118, X118) модификации 200 1.3 AMT (150 л.с.) года выпуска 2022.

Этот седан прекрасно подойдет как для повседневных поездок, так и для дальних путешествий. С мощностью в 150 л.с. и автоматической коробкой передач, вы будете наслаждаться комфортной и динамичной ездой. Привод на переднюю ось обеспечивает отличное сцепление с дорогой, а бензиновый двигатель обеспечивает экономичность и надежность.

Этот автомобиль был приобретен в 2022 году у официального дилера и имеет пробег всего 8700 км. Он в отличном состоянии и готов к эксплуатации. Автомобиль также имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие. Дополнительным преимуществом является его внешний вид, так как автомобиль оклеен виниловой пленкой запоминающегося цвета.

Данный автомобиль обладает рядом дополнительных опций, которые обеспечат комфорт и удобство во время езды. Среди них: кондиционер с двумя зонами климат-контроля, тонированные стекла, светодиодные фары, легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, круиз-контроль, обогрев зеркал и сидений, электростеклоподъемники, система курсовой устойчивости, парктроник и камера заднего вида.

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