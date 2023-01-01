Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mercedes-Benz CLA
2022
4 490 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Mercedes-Benz CLA 2022

4 490 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 345 257 98 22
Купить онлайн
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель CLA
  • Поколение II (C118, X118)
  • Модификация 200 1.3 AMT (150 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 8901 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 282874
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1332 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 074

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Mercedes-Benz CLA

Хотите приобрести автомобиль, который сочетает в себе элегантный дизайн и высокую производительность? Тогда обратите внимание на Mercedes-Benz CLA второго поколения (C118, X118) модификации 200 1.3 AMT (150 л.с.) года выпуска 2022.

Этот седан прекрасно подойдет как для повседневных поездок, так и для дальних путешествий. С мощностью в 150 л.с. и автоматической коробкой передач, вы будете наслаждаться комфортной и динамичной ездой. Привод на переднюю ось обеспечивает отличное сцепление с дорогой, а бензиновый двигатель обеспечивает экономичность и надежность.

Этот автомобиль был приобретен в 2022 году у официального дилера и имеет пробег всего 8700 км. Он в отличном состоянии и готов к эксплуатации. Автомобиль также имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие. Дополнительным преимуществом является его внешний вид, так как автомобиль оклеен виниловой пленкой запоминающегося цвета.

Данный автомобиль обладает рядом дополнительных опций, которые обеспечат комфорт и удобство во время езды. Среди них: кондиционер с двумя зонами климат-контроля, тонированные стекла, светодиодные фары, легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, круиз-контроль, обогрев зеркал и сидений, электростеклоподъемники, система курсовой устойчивости, парктроник и камера заднего вида.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать просмотр и тест-драйв этого потрясающего Mercedes-Benz CLA. Не упустите возможность приобрести автомобиль, который сочетает в себе элегантность, комфорт и надежность.

id282874

Fresh Тюмень Юг
Адрес: г. Тюмень, Московский тракт, 320
Отдел продаж: +7 345 257 98 22
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE
2018

4 290 000 ₽

Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс

Mercedes-Benz G-Класс
2010

3 578 000 ₽

Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS

Mercedes-Benz GLS
2017

4 525 250 ₽

Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe

Mercedes-Benz GLE Coupe
2016

4 269 000 ₽

Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс

Mercedes-Benz E-Класс
2018

3 400 000 ₽

Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс

Mercedes-Benz GLK-Класс
2014

1 950 960 ₽

Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe

Mercedes-Benz GLC Coupe
2021

7 350 000 ₽

Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс

Mercedes-Benz A-Класс
2011

934 000 ₽

Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс

Mercedes-Benz V-Класс
2021

8 440 000 ₽

Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC
2017

3 625 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа