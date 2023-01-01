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Mercedes-Benz CLA
2018
2 649 000 ₽
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Mercedes-Benz CLA 2018

2 649 000 ₽
Возможна доставка
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Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель CLA
  • Поколение I (C117, X117) Рестайлинг
  • Модификация 200 d 2.1d AMT (136 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 100022 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Серый
  • Воблер 160
  • VIN 642277
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2143 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz CLA

Преимущества:

- AMG пакет
- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto
- Навигация
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- Чёрный потолок
- Датчики дождя и света
- Полный электропакет

642277

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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