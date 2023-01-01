Mercedes-Benz CLA AMG

Mercedes-Benz CLA AMG, 2020

Автомобиль приобретался у официального дилера и имеет только одного владельца. Кузов автомобиля находится в заводском лакокрасочном покрытии, что подчеркивает его безупречность.

Этот Mercedes-Benz CLA AMG обладает рядом эксклюзивных особенностей, которые делают его уникальным. Внутреннее оформление салона выполнено по индивидуальному дизайну (ковши + designo), что придает автомобилю особый шарм. Полностью цифровой дисплей позволяет контролировать все функции автомобиля с максимальным комфортом.

AMG Performance - подключаемая система выпуска ОГ. Аудиосистема Burmester, известная своим премиальным качеством звука, погрузит вас в атмосферу настоящего концерта.

CLA 35 4MATIC оснащается передовой коробкой передач AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, которая обеспечивает быструю и плавную смену передач. Электрорегулировка сидений с функцией памяти положений позволяет настроить комфортное положение для каждого водителя.

Навигационная система поможет вам легко и быстро добраться до любой точки назначения. Полный электропакет включает в себя все необходимые функции для удобства и безопасности в пути. Обогрев руля позволит вам наслаждаться поездкой даже в холодные зимние дни.

Интерьер автомобиля выполнен из кожи Nappa designo, цвет которой сочетает бежевый макиато и красный тициан, создавая элегантную и стильную атмосферу. Камеры заднего вида обеспечат полный обзор при парковке и маневрировании.

Потолок designo из замши придает интерьеру автомобиля особую изысканность. Беспроводная зарядка позволит вам заботиться о своем телефоне, не отвлекаясь от дороги. Бесключевой доступ и запуск двигателя обеспечат максимальную удобство и безопасность при использовании автомобиля.

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