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Mercedes-Benz CLA AMG
2020
5 199 000 ₽
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Mercedes-Benz CLA AMG 2020

5 199 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Mercedes-Benz CLA AMG
Mercedes-Benz CLA AMG
Mercedes-Benz CLA AMG
Mercedes-Benz CLA AMG
Mercedes-Benz CLA AMG
Mercedes-Benz CLA AMG
Mercedes-Benz CLA AMG
Mercedes-Benz CLA AMG
Mercedes-Benz CLA AMG
Mercedes-Benz CLA AMG
Mercedes-Benz CLA AMG
Mercedes-Benz CLA AMG
Mercedes-Benz CLA AMG
Mercedes-Benz CLA AMG

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель CLA AMG
  • Поколение II (C118, X118)
  • Модификация 35 AMG 2.0 AMT (306 л.с.) 4WD
  • Комплектация AMG CLA 35 4MATIC Особая Серия
  • Год 2020
  • Пробег 65820 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 138357
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1991 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 306 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz CLA AMG

Mercedes-Benz CLA AMG, 2020

Автомобиль приобретался у официального дилера и имеет только одного владельца. Кузов автомобиля находится в заводском лакокрасочном покрытии, что подчеркивает его безупречность.

Этот Mercedes-Benz CLA AMG обладает рядом эксклюзивных особенностей, которые делают его уникальным. Внутреннее оформление салона выполнено по индивидуальному дизайну (ковши + designo), что придает автомобилю особый шарм. Полностью цифровой дисплей позволяет контролировать все функции автомобиля с максимальным комфортом.

AMG Performance - подключаемая система выпуска ОГ. Аудиосистема Burmester, известная своим премиальным качеством звука, погрузит вас в атмосферу настоящего концерта.

CLA 35 4MATIC оснащается передовой коробкой передач AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, которая обеспечивает быструю и плавную смену передач. Электрорегулировка сидений с функцией памяти положений позволяет настроить комфортное положение для каждого водителя.

Навигационная система поможет вам легко и быстро добраться до любой точки назначения. Полный электропакет включает в себя все необходимые функции для удобства и безопасности в пути. Обогрев руля позволит вам наслаждаться поездкой даже в холодные зимние дни.

Интерьер автомобиля выполнен из кожи Nappa designo, цвет которой сочетает бежевый макиато и красный тициан, создавая элегантную и стильную атмосферу. Камеры заднего вида обеспечат полный обзор при парковке и маневрировании.

Потолок designo из замши придает интерьеру автомобиля особую изысканность. Беспроводная зарядка позволит вам заботиться о своем телефоне, не отвлекаясь от дороги. Бесключевой доступ и запуск двигателя обеспечат максимальную удобство и безопасность при использовании автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вас. Не упустите возможность стать обладателем этого роскошного Mercedes-Benz CLA AMG.

id138357

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