Mercedes-Benz CLC-Класс

Мы рады представить вам автомобиль Mercedes-Benz CLC-Класс 2009 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Этот автомобиль обладает оригиналом ПТС и имеет 4 владельца. Также мы можем гарантировать дилерское обслуживание и наличие сервисных документов.

Mercedes-Benz CLC-Класс оборудован мультимедийной системой с функцией подключения смартфона, навигацией, камерой заднего вида, обогревом зоны покоя стеклоочистителей, датчиками дождя и света, раздельным климат-контролем, круиз-контролем, полным электропакетом и подогревом передних сидений.

Этот автомобиль по достоинству оценят любители комфорта и безопасности на дорогах. Вы можете быть уверены в качестве и надежности этого автомобиля.

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