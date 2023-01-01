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Mercedes-Benz CLC-Класс
2009
815 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mercedes-Benz CLC-Класс 2009

815 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Mercedes-Benz CLC-Класс
Mercedes-Benz CLC-Класс
Mercedes-Benz CLC-Класс
Mercedes-Benz CLC-Класс
Mercedes-Benz CLC-Класс
Mercedes-Benz CLC-Класс
Mercedes-Benz CLC-Класс
Mercedes-Benz CLC-Класс
Mercedes-Benz CLC-Класс
Mercedes-Benz CLC-Класс
Mercedes-Benz CLC-Класс
Mercedes-Benz CLC-Класс
Mercedes-Benz CLC-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель CLC-Класс
  • Поколение CLC-Класс
  • Модификация 180 1.8 AT (143 л.с.)
  • Комплектация CLC180K
  • Год 2009
  • Пробег 137012 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Красный
  • VIN 063381
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1796 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 143 л.с.
  • Воблер 179

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Mercedes-Benz CLC-Класс

Мы рады представить вам автомобиль Mercedes-Benz CLC-Класс 2009 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Этот автомобиль обладает оригиналом ПТС и имеет 4 владельца. Также мы можем гарантировать дилерское обслуживание и наличие сервисных документов.

Mercedes-Benz CLC-Класс оборудован мультимедийной системой с функцией подключения смартфона, навигацией, камерой заднего вида, обогревом зоны покоя стеклоочистителей, датчиками дождя и света, раздельным климат-контролем, круиз-контролем, полным электропакетом и подогревом передних сидений.

Этот автомобиль по достоинству оценят любители комфорта и безопасности на дорогах. Вы можете быть уверены в качестве и надежности этого автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады помочь вам выбрать автомобиль вашей мечты.

id063381

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