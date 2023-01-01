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Mercedes-Benz CLS
2017
3 790 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz CLS 2017

3 790 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель CLS
  • Поколение II (C218) Рестайлинг
  • Модификация 350 BlueTEC 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 100002 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 199342
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 145

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz CLS

Преимущества:

- Оригинал ПТС.
- Дилерское обслуживание
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Люк
- 2-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского и пассажирского
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигатель
- Пневмоподвеска
- Электропривод руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Датчики дождя и света Раздельный климат
-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
- Обогрев передних сидений
- Электропривод и обогрев зеркал

id199342

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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