Mercedes-Benz CLS
Преимущества:
- Оригинал ПТС.
- Дилерское обслуживание
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Люк
- 2-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского и пассажирского
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигатель
- Пневмоподвеска
- Электропривод руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Датчики дождя и света Раздельный климат
-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
- Обогрев передних сидений
- Электропривод и обогрев зеркал
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