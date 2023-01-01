Mercedes-Benz CLS

Преимущества:

- Оригинал ПТС.

- Дилерское обслуживание

- Камеры кругового обзора

- Диодная головная оптика

- Люк

- 2-зонный климат-контроль

- Электропривод передних сидений с памятью водительского и пассажирского

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигатель

- Пневмоподвеска

- Электропривод руля

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Датчики дождя и света Раздельный климат

-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

- Обогрев передних сидений

- Электропривод и обогрев зеркал

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