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Mercedes-Benz CLS
2005
1 070 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mercedes-Benz CLS 2005

1 070 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель CLS
  • Поколение I (C219)
  • Модификация 350 3.5 AT (272 л.с.)
  • Год 2005
  • Пробег 415312 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 036531
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 272 л.с.
  • Воблер 162

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz CLS

Ощутите роскошь и непревзойденное качество с Mercedes-Benz CLS! Эта модель, выпущенная в 2005 году, не оставит вас равнодушными.

Внешний вид CLS привлекает взгляды - его элегантный белый цвет превращает его в настоящий символ стиля и роскоши.

Оснащенный задним приводом и автоматической коробкой передач, этот автомобиль обеспечивает максимальный комфорт и удовлетворение от вождения.

Кожаный салон и комфортные сиденья с подогревом и регулировкой помогут вам создать идеальную атмосферу в салоне.

А обширный список особенностей включает в себя такие опции, как климат-контроль, система доступа без ключа, парктроник, камера заднего вида, круиз-контроль и многое другое. Вы будете наслаждаться каждым моментом пути.

Великолепный автомобиль Mercedes-Benz CLS уже ждет своего нового владельца. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда всегда готова ответить на все ваши вопросы.

id036531

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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