Mercedes-Benz CLS

Ощутите роскошь и непревзойденное качество с Mercedes-Benz CLS! Эта модель, выпущенная в 2005 году, не оставит вас равнодушными.

Внешний вид CLS привлекает взгляды - его элегантный белый цвет превращает его в настоящий символ стиля и роскоши.

Оснащенный задним приводом и автоматической коробкой передач, этот автомобиль обеспечивает максимальный комфорт и удовлетворение от вождения.

Кожаный салон и комфортные сиденья с подогревом и регулировкой помогут вам создать идеальную атмосферу в салоне.

А обширный список особенностей включает в себя такие опции, как климат-контроль, система доступа без ключа, парктроник, камера заднего вида, круиз-контроль и многое другое. Вы будете наслаждаться каждым моментом пути.

Великолепный автомобиль Mercedes-Benz CLS уже ждет своего нового владельца. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда всегда готова ответить на все ваши вопросы.

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