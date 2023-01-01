Mercedes-Benz E-Класс
Автомобиль приобретался у официального дилера. 2 владельца. Заводское лакокрасочное покрытие.
На гарантии завода изготовителя.
Автомобиль находится на удаленной комиссии. Осмотр возможен по предварительной договоренности с собственником.
Комплектация Sport.
Дополнительно:
- Система полного привода 4MATIC
- Спортивный мультируль
- Внутренняя отделка AMG
- Круговая подсветка в салоне "Ambient lighting"
- Передние сидения с ярко выраженной боковой поддержкой
- Электроприводы сидений
Дополнительно установлено:
- Передняя часть авто в бронипленке и все рисковые места
id004714