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Mercedes-Benz E-Класс
2020
5 199 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz E-Класс 2020

5 199 000 ₽
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Доставка от 27 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель E-Класс
  • Поколение V (W213, S213, C238) Рестайлинг
  • Модификация 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD
  • Комплектация E 200 4MATIC Sport
  • Год 2020
  • Пробег 19861 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 004714
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1991 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz E-Класс

Автомобиль приобретался у официального дилера. 2 владельца. Заводское лакокрасочное покрытие.
На гарантии завода изготовителя.

Автомобиль находится на удаленной комиссии. Осмотр возможен по предварительной договоренности с собственником.

Комплектация Sport.

Дополнительно:

- Система полного привода 4MATIC
- Спортивный мультируль
- Внутренняя отделка AMG
- Круговая подсветка в салоне "Ambient lighting"
- Передние сидения с ярко выраженной боковой поддержкой
- Электроприводы сидений

Дополнительно установлено:

- Передняя часть авто в бронипленке и все рисковые места

id004714

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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