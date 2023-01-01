Mercedes-Benz E-Класс

Автомобиль приобретался у официального дилера. 2 владельца. Заводское лакокрасочное покрытие.

На гарантии завода изготовителя.

Автомобиль находится на удаленной комиссии. Осмотр возможен по предварительной договоренности с собственником.

Комплектация Sport.

Дополнительно:

- Система полного привода 4MATIC

- Спортивный мультируль

- Внутренняя отделка AMG

- Круговая подсветка в салоне "Ambient lighting"

- Передние сидения с ярко выраженной боковой поддержкой

- Электроприводы сидений

Дополнительно установлено:

- Передняя часть авто в бронипленке и все рисковые места

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