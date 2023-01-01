Mercedes-Benz E-Класс

Уважаемые покупатели,

Мы представляем Вашему вниманию автомобиль высокого класса Mercedes-Benz E-Класс, 2021 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Этот автомобиль уже имеет двух владельцев и электронный ПТС.

Хотим отметить, что данный автомобиль обладает привлекательными дополнительными опциями, такими как климат-контроль, светодиодные фары, 19-дюймовые легкосплавные диски, навигационная система, подогрев руля, камера 360° и многие другие опции.

Интерьер автомобиля имеет комбинацию черного цвета, а руль регулируется электронно. Большой плюс автомобиля в том, что в нем может комфортно разместиться до пяти пассажиров.

Наша компания гарантирует, что автомобиль в отличном состоянии, со всеми сопутствующими документами.

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