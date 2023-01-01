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Mercedes-Benz E-Класс
2021
4 999 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz E-Класс 2021

4 999 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель E-Класс
  • Поколение V (W213, S213, C238) Рестайлинг
  • Модификация 200 2.0 AT (197 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2021
  • Пробег 48021 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 007710
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1991 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.
  • Воблер 219

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz E-Класс

Уважаемые покупатели,

Мы представляем Вашему вниманию автомобиль высокого класса Mercedes-Benz E-Класс, 2021 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Этот автомобиль уже имеет двух владельцев и электронный ПТС.

Хотим отметить, что данный автомобиль обладает привлекательными дополнительными опциями, такими как климат-контроль, светодиодные фары, 19-дюймовые легкосплавные диски, навигационная система, подогрев руля, камера 360° и многие другие опции.

Интерьер автомобиля имеет комбинацию черного цвета, а руль регулируется электронно. Большой плюс автомобиля в том, что в нем может комфортно разместиться до пяти пассажиров.

Наша компания гарантирует, что автомобиль в отличном состоянии, со всеми сопутствующими документами.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id007710

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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