Mercedes-Benz E-Класс

У нас в наличии Mercedes-Benz E-Класс 2016 года с пробегом, который был ввезен в Россию из США в мае 2023 года. Оригинальный ПТС и только один владелец. Автомобиль оборудован кожаным салоном, люком с электроприводом и аудиосистемой Burmester объёмного звучания. Передние сиденья имеют вентиляцию, электропривод и память положения. Также есть 2-зонный климат-контроль и обогрев сидений, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажника, камера заднего вида и активный парковочный ассистент (Автопарковка), система навигации и круиз-контроль.

Комплектация также включает в себя множество функций для комфортного и безопасного вождения, таких как атмосферная подсветка салона Ambient Lighting, дисплей диагональю 12,3 дюйма с возможностью управления с помощью сенсорного управления на рулевом колесе, голосовое управление и центральная сенсорная панель с функцией распознавания рукописного ввода, активные мультиконтурные сиденья с функцией массажа и динамической боковой поддержки, интеграция смартфона через Apple CarPlay и Android Auto, 9-ступенчатый «автомат» и стайлинг-пакет с дисками AMG.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша компания - один из крупнейших дилеров по продаже автомобилей с пробегом в России, мы всегда рады помочь в выборе и приобретении автомобиля, который удовлетворит все ваши потребности и ожидания.

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