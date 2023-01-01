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Mercedes-Benz E-Класс
2016
3 640 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mercedes-Benz E-Класс 2016

3 640 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель E-Класс
  • Поколение V (W213, S213, C238)
  • Модификация 300 2.0 AT (245 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 96556 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 150540
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1991 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 245 л.с.
  • Воблер 189

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz E-Класс

У нас в наличии Mercedes-Benz E-Класс 2016 года с пробегом, который был ввезен в Россию из США в мае 2023 года. Оригинальный ПТС и только один владелец. Автомобиль оборудован кожаным салоном, люком с электроприводом и аудиосистемой Burmester объёмного звучания. Передние сиденья имеют вентиляцию, электропривод и память положения. Также есть 2-зонный климат-контроль и обогрев сидений, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажника, камера заднего вида и активный парковочный ассистент (Автопарковка), система навигации и круиз-контроль.

Комплектация также включает в себя множество функций для комфортного и безопасного вождения, таких как атмосферная подсветка салона Ambient Lighting, дисплей диагональю 12,3 дюйма с возможностью управления с помощью сенсорного управления на рулевом колесе, голосовое управление и центральная сенсорная панель с функцией распознавания рукописного ввода, активные мультиконтурные сиденья с функцией массажа и динамической боковой поддержки, интеграция смартфона через Apple CarPlay и Android Auto, 9-ступенчатый «автомат» и стайлинг-пакет с дисками AMG.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша компания - один из крупнейших дилеров по продаже автомобилей с пробегом в России, мы всегда рады помочь в выборе и приобретении автомобиля, который удовлетворит все ваши потребности и ожидания.

id150540

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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