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Mercedes-Benz E-Класс
2015
2 600 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Mercedes-Benz E-Класс 2015

2 600 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель E-Класс
  • Поколение IV (W212, S212, C207) Рестайлинг
  • Модификация 200 2.0 AT (184 л.с.)
  • Комплектация E200 Особая серия
  • Год 2015
  • Пробег 64172 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Белый
  • VIN 333139
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1991 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 149

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz E-Класс

Добрый день! Мы рады представить Вам прекрасный автомобиль Mercedes-Benz E-Класс, 2015 года выпуска. Этот автомобиль приобретался у официального дилера и имеет оригинальный ПТС, а также заводское лакокрасочное покрытие. Автомобиль имел двух владельцев по ПТС и обслуживался только у официального дилера.

Этот автомобиль оснащен всем необходимым для комфортного и безопасного передвижения. В нем предусмотрены такие опции, как круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, система автоматической парковки, электропривод зеркал, система «старт-стоп», бортовой компьютер, климат-контроль, активный усилитель руля, электростеклоподъемники, парктроник передний и задний, регулировка руля по высоте и вылету.

Кроме того, автомобиль имеет функциональную систему безопасности. Вы можете быть уверены в том, что за рулем этого автомобиля Вы и Ваши пассажиры в полной безопасности. Эта модель оснащена датчиками усталости водителя, системой предотвращения столкновений, подушками безопасности, антиблокировочной системой (ABS) и системой стабилизации (ESP).

В автомобиле также предусмотрены все возможные мультимедийные опции, такие как USB, Bluetooth, центральный замок, сигнализация и иммобилайзер. А еще Вас ожидает удобный салон с отделкой кожей рулевого колеса, подогревом передних сидений и складывающимися задними сиденьями.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы верим, что этот автомобиль станет идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

id333139

Fresh Екатеринбург
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