Mercedes-Benz E-Класс

Добрый день! Мы рады представить Вам прекрасный автомобиль Mercedes-Benz E-Класс, 2015 года выпуска. Этот автомобиль приобретался у официального дилера и имеет оригинальный ПТС, а также заводское лакокрасочное покрытие. Автомобиль имел двух владельцев по ПТС и обслуживался только у официального дилера.

Этот автомобиль оснащен всем необходимым для комфортного и безопасного передвижения. В нем предусмотрены такие опции, как круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, система автоматической парковки, электропривод зеркал, система «старт-стоп», бортовой компьютер, климат-контроль, активный усилитель руля, электростеклоподъемники, парктроник передний и задний, регулировка руля по высоте и вылету.

Кроме того, автомобиль имеет функциональную систему безопасности. Вы можете быть уверены в том, что за рулем этого автомобиля Вы и Ваши пассажиры в полной безопасности. Эта модель оснащена датчиками усталости водителя, системой предотвращения столкновений, подушками безопасности, антиблокировочной системой (ABS) и системой стабилизации (ESP).

В автомобиле также предусмотрены все возможные мультимедийные опции, такие как USB, Bluetooth, центральный замок, сигнализация и иммобилайзер. А еще Вас ожидает удобный салон с отделкой кожей рулевого колеса, подогревом передних сидений и складывающимися задними сиденьями.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы верим, что этот автомобиль станет идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

id333139