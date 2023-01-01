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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mercedes-Benz E-Класс
2014
2 050 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mercedes-Benz E-Класс 2014

2 050 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель E-Класс
  • Поколение IV (W212, S212, C207) Рестайлинг
  • Модификация 300 3.5 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация E300 4MATIC Особая серия
  • Год 2014
  • Пробег 216648 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 107436
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 93

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz E-Класс

Добро пожаловать в официальный дилерский центр Mercedes-Benz! Мы рады предложить Вам один из лучших автомобилей нашей марки - Mercedes-Benz E-Класс 2014 года выпуска.

Наш автомобиль был приобретен у Официального дилера в 2014 году и прошел только сертифицированный технический осмотр. Это гарантирует Вам высокое качество и надежность данного автомобиля.

Кузов автомобиля имеет заводское лакокрасочное покрытие, которое защищает его от коррозии и сохраняет эстетический вид на протяжении многих лет эксплуатации.

Mercedes-Benz E-Класс 2014 года выпуска представляет собой легендарную модель, которая привлекает внимание своим уникальным дизайном, передовыми технологиями и комфортом.

В данной комплектации Вы найдете все необходимое для комфортной поездки: климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийную систему и многое другое. Автомобиль оборудован очень мощным и экономичным двигателем, который обеспечивает комфортное передвижение в любых условиях.

Если Вы ищете надежный и качественный автомобиль, способный прослужить Вам многие годы, то Mercedes-Benz E-Класс 2014 года выпуска - это оптимальный выбор.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут оформить заказ.

id107436

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