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Mercedes-Benz E-Класс
2022
7 200 000 ₽
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Mercedes-Benz E-Класс 2022

7 200 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель E-Класс
  • Поколение V (W213, S213, C238) Рестайлинг
  • Модификация 260 L 2.0 AT (197 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 31 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 862131
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1991 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.
  • Воблер 134

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz E-Класс

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Представляем Вам автомобиль Mercedes-Benz E-Класс, 2022 года пригнанного из Китая в 2023 году. Этот автомобиль полностью в родном окрасе и поставляется с полным комплектом ключей.

Дополнительные опции, доступные в этом автомобиле, включают раздельный климат-контроль для настройки комфортной температуры в салоне, камеру заднего вида для безопасного парковки и маневрирования, панорамную крышу для создания яркой и просторной атмосферы, круиз-контроль для комфортного путешествия по дороге, а также электропривод передних сидений для настройки положения сиденья.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вас.

Не упустите возможность стать владельцем этого стильного и комфортного автомобиля Mercedes-Benz E-Класс, 2022 года.

id862131

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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