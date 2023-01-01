Mercedes-Benz E-Класс

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Представляем Вам автомобиль Mercedes-Benz E-Класс, 2022 года пригнанного из Китая в 2023 году. Этот автомобиль полностью в родном окрасе и поставляется с полным комплектом ключей.

Дополнительные опции, доступные в этом автомобиле, включают раздельный климат-контроль для настройки комфортной температуры в салоне, камеру заднего вида для безопасного парковки и маневрирования, панорамную крышу для создания яркой и просторной атмосферы, круиз-контроль для комфортного путешествия по дороге, а также электропривод передних сидений для настройки положения сиденья.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вас.

Не упустите возможность стать владельцем этого стильного и комфортного автомобиля Mercedes-Benz E-Класс, 2022 года.

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