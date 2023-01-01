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Mercedes-Benz E-Класс
1994
1 049 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mercedes-Benz E-Класс 1994

1 049 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель E-Класс
  • Поколение I (W124)
  • Модификация 280 2.8 AT (193 л.с.)
  • Год 1994
  • Пробег 374672 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 063901
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2799 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 193 л.с.
  • Воблер 53

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz E-Класс

Дорогие автомобилисты!

Мы рады представить вам уникальную возможность стать обладателем легендарного автомобиля Mercedes-Benz E-Класс, поколение W124, выпущенного в 1994 году. Этот превосходный автомобиль был ввезён в Россию в конце прошлого века и продолжает впечатлять своей элегантностью и надежностью.

Mercedes-Benz E-Класс W124 - это символ престижа и высокого качества исполнения. Каждая деталь этого автомобиля продумана до мельчайших деталей, отражая богатое наследие их инженеров и дизайнеров. Эта модель по праву заслужила свое признание как один из самых надежных автомобилей всех времен.

Автомобиль комплектуется всем необходимым для комфортной езды. Включает в себя люк, который позволяет наслаждаться свежим воздухом и панорамными видами во время путешествий. Кроме того, кондиционер обеспечивает оптимальный климат в салоне, поддерживая комфортную температуру в любое время года.

Неудобные ручные механизмы подъема стекол больше не проблема, благодаря электростеклоподъёмникам, которые позволяют легко поднять и опустить окна автомобиля с помощью всего лишь нескольких нажатий кнопок. И чтобы вы чувствовали себя комфортно даже в холодные зимние дни, автомобиль оснащен обогревом сидений, что придает ощущение тепла и уюта.

Завершая наше предложение, мы хотели бы отметить, что уникальная возможность ждет вас прямо сейчас. Звоните нам по указанному номеру, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы подготовили для вас детальную информацию о техническом состоянии, истории обслуживания и других важных аспектах, чтобы вы могли принять осознанное решение о покупке.

Не упускайте возможность добавить в свою коллекцию легендарный Mercedes-Benz E-Класс W124. Позвольте себе испытать неподражаемое сочетание стиля, комфорта и надежности. Звоните нам прямо сейчас и получите бесплатный отчет, чтобы начать свое приключение с этим великолепным автомобилем.

Благодарим за ваш интерес, и мы с нетерпением ждем звонка от вас!

id063901

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
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