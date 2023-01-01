Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mercedes-Benz E-Класс
2019
5 775 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Mercedes-Benz E-Класс 2019

5 775 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель E-Класс
  • Поколение V (W213, S213, C238)
  • Модификация 300 2.0 AT (245 л.с.)
  • Комплектация E 300 Sport
  • Год 2019
  • Пробег 17349 км
  • Тип кузова Кабриолет
  • Цвет Белый
  • VIN 106258
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1991 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 245 л.с.
  • Воблер 255

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Mercedes-Benz E-Класс

Продаётся роскошный Mercedes-Benz E-Класс 2019 года выпуска, кузов кабриолет. Автомобиль был ввезён из Германии в 2022 году и находится в превосходном состоянии. Он обладает электронным ПТС и имеет только одного предыдущего владельца.

Этот Mercedes-Benz E-Класс оснащен AMG-пакетом, который придаёт ему спортивный и стильный вид. Вы будете наслаждаться комфортом с раздельным климат-контролем в любую погоду. Навигационная система поможет Вам легко и точно достичь цели, а камера заднего вида обеспечит безопасность при парковке и маневрировании.

Этот E-Класс кабриолет - редкость на дорогах России. В стране на данный момент в продаже находится не более 15 таких автомобилей. Вы будете являться счастливым обладателем этого уникального экземпляра.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю! Наша команда экспертов с радостью предоставит вам полную информацию о техническом состоянии, истории эксплуатации и других важных деталях.

id106258

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE
2018

4 290 000 ₽

Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс

Mercedes-Benz G-Класс
2010

3 649 000 ₽

Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS

Mercedes-Benz GLS
2017

4 525 250 ₽

Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe

Mercedes-Benz GLE Coupe
2016

4 289 000 ₽

Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс

Mercedes-Benz E-Класс
2018

3 400 000 ₽

Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс

Mercedes-Benz GLK-Класс
2014

1 950 960 ₽

Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe Mercedes-Benz GLC Coupe

Mercedes-Benz GLC Coupe
2021

7 350 000 ₽

Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс Mercedes-Benz A-Класс

Mercedes-Benz A-Класс
2011

934 000 ₽

Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс Mercedes-Benz V-Класс

Mercedes-Benz V-Класс
2021

8 440 000 ₽

Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс

Mercedes-Benz E-Класс
2018

4 400 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа