Mercedes-Benz E-Класс

Продаётся роскошный Mercedes-Benz E-Класс 2019 года выпуска, кузов кабриолет. Автомобиль был ввезён из Германии в 2022 году и находится в превосходном состоянии. Он обладает электронным ПТС и имеет только одного предыдущего владельца.

Этот Mercedes-Benz E-Класс оснащен AMG-пакетом, который придаёт ему спортивный и стильный вид. Вы будете наслаждаться комфортом с раздельным климат-контролем в любую погоду. Навигационная система поможет Вам легко и точно достичь цели, а камера заднего вида обеспечит безопасность при парковке и маневрировании.

Этот E-Класс кабриолет - редкость на дорогах России. В стране на данный момент в продаже находится не более 15 таких автомобилей. Вы будете являться счастливым обладателем этого уникального экземпляра.

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