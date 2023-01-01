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Mercedes-Benz E-Класс
2021
7 399 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz E-Класс 2021

7 399 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель E-Класс
  • Поколение V (W213, S213, C238) Рестайлинг
  • Модификация 350 d 2.9d AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация E 350 d 4MATIC Sport Plus
  • Год 2021
  • Пробег 7372 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 007636
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2925 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 137

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz E-Класс

Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- 1 собственник
- Панорамная сдвижная крыша
- Пакет зеркал
- Линия исполнения экстерьера AMG Line
- Легкосплавные колесные диски AMG 48,3 см (19") с 5 сдвоенными спицами
- Расширенные колесные арки для дисков AMG
- Силовые выступы на капоте
- Складывающиеся наружные зеркала
- Стайлинг AMG
- Статичные светодиодные фары High-Performance
- Пакет Advanced connectivity Plu
- Пакет запоминания параметров
- Подогрев передних сидений
- Обогреваемый стеклоомыватель
4-х точечная поясничная поддержка для водителя и переднего пассажира
- Автоматическая климатическая установка THERMATIC
- Бак AdBlue увеличенного объема
- Пакет функций KEYLESS-GO
- Камера заднего вида
- Коленная подушка безопасности
- Система PRE-SAFE
- Система контроля давления в шинах
- Система мониторинга "слепых зон"
- Система экстренного вызова «Мерседес-Бенц»
- Тормозная система с увеличенными тормозными дисками на передней оси
- Сенсорная панель без контроллера
- Расширенные функции MBUX
- Пакет навигации с подготовкой для навигационных сервисов
- Навигационная система на жестком диске
- Функция дополненной реальности для навигационной системы MBUX
- Пакет функций для интеграции со смартфоном
- GPS антенна
- Акустическая система Burmester Surround-Soundsystem
- Коммуникационный модуль
- Подготовка для MB Link
- Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traffic
- Функция Android Auto для интеграции со смартфоном
- Функция Apple CarPlayTM для интеграции со смартфоном
- Функция HANDS-FREE ACCESS

id007636

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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