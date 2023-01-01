Mercedes-Benz E-Класс

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие

- 1 собственник

- Панорамная сдвижная крыша

- Пакет зеркал

- Линия исполнения экстерьера AMG Line

- Легкосплавные колесные диски AMG 48,3 см (19") с 5 сдвоенными спицами

- Расширенные колесные арки для дисков AMG

- Силовые выступы на капоте

- Складывающиеся наружные зеркала

- Стайлинг AMG

- Статичные светодиодные фары High-Performance

- Пакет Advanced connectivity Plu

- Пакет запоминания параметров

- Подогрев передних сидений

- Обогреваемый стеклоомыватель

4-х точечная поясничная поддержка для водителя и переднего пассажира

- Автоматическая климатическая установка THERMATIC

- Бак AdBlue увеличенного объема

- Пакет функций KEYLESS-GO

- Камера заднего вида

- Коленная подушка безопасности

- Система PRE-SAFE

- Система контроля давления в шинах

- Система мониторинга "слепых зон"

- Система экстренного вызова «Мерседес-Бенц»

- Тормозная система с увеличенными тормозными дисками на передней оси

- Сенсорная панель без контроллера

- Расширенные функции MBUX

- Пакет навигации с подготовкой для навигационных сервисов

- Навигационная система на жестком диске

- Функция дополненной реальности для навигационной системы MBUX

- Пакет функций для интеграции со смартфоном

- GPS антенна

- Акустическая система Burmester Surround-Soundsystem

- Коммуникационный модуль

- Подготовка для MB Link

- Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traffic

- Функция Android Auto для интеграции со смартфоном

- Функция Apple CarPlayTM для интеграции со смартфоном

- Функция HANDS-FREE ACCESS

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