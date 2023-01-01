Mercedes-Benz E-Класс
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- 1 собственник
- Панорамная сдвижная крыша
- Пакет зеркал
- Линия исполнения экстерьера AMG Line
- Легкосплавные колесные диски AMG 48,3 см (19") с 5 сдвоенными спицами
- Расширенные колесные арки для дисков AMG
- Силовые выступы на капоте
- Складывающиеся наружные зеркала
- Стайлинг AMG
- Статичные светодиодные фары High-Performance
- Пакет Advanced connectivity Plu
- Пакет запоминания параметров
- Подогрев передних сидений
- Обогреваемый стеклоомыватель
4-х точечная поясничная поддержка для водителя и переднего пассажира
- Автоматическая климатическая установка THERMATIC
- Бак AdBlue увеличенного объема
- Пакет функций KEYLESS-GO
- Камера заднего вида
- Коленная подушка безопасности
- Система PRE-SAFE
- Система контроля давления в шинах
- Система мониторинга "слепых зон"
- Система экстренного вызова «Мерседес-Бенц»
- Тормозная система с увеличенными тормозными дисками на передней оси
- Сенсорная панель без контроллера
- Расширенные функции MBUX
- Пакет навигации с подготовкой для навигационных сервисов
- Навигационная система на жестком диске
- Функция дополненной реальности для навигационной системы MBUX
- Пакет функций для интеграции со смартфоном
- GPS антенна
- Акустическая система Burmester Surround-Soundsystem
- Коммуникационный модуль
- Подготовка для MB Link
- Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traffic
- Функция Android Auto для интеграции со смартфоном
- Функция Apple CarPlayTM для интеграции со смартфоном
- Функция HANDS-FREE ACCESS
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