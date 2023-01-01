Mercedes-Benz E-Класс
Преимущества:
- Установлена подкачка водительского и пассажирского кресел
- Легкосплавные диски, 18
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Центральный замок
- Обогрев зеркал
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Панорамная крыша / лобовое стекло
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