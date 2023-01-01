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Mercedes-Benz E-Класс
2019
4 119 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Mercedes-Benz E-Класс 2019

4 119 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель E-Класс
  • Поколение V (W213, S213, C238)
  • Модификация 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 44695 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 001058
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1991 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.
  • Воблер 050

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz E-Класс

Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Оригинал ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- AMG исполнение
- Черный потолок
- Светодиодная головная оптика
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат - контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики
парковки
- Цифровая приборная панель
- Полный электропакет
- Обогрев передних сидений
- Электропривод складывание и
обогрев зеркал
- Мультимедиа
- Камера заднего вида
- Комбинированные комфортные сиденья

id001058

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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