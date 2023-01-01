Mercedes-Benz E-Класс
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Оригинал ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- AMG исполнение
- Черный потолок
- Светодиодная головная оптика
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат - контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики
парковки
- Цифровая приборная панель
- Полный электропакет
- Обогрев передних сидений
- Электропривод складывание и
обогрев зеркал
- Мультимедиа
- Камера заднего вида
- Комбинированные комфортные сиденья
id001058