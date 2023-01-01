Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mercedes-Benz E-Класс
2021
5 500 000 ₽
Возможна доставка
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Mercedes-Benz E-Класс 2021

5 500 000 ₽
Удаленная комиссия
Возможна доставка
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс
Mercedes-Benz E-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель E-Класс
  • Поколение V (W213, S213, C238) Рестайлинг
  • Модификация 200 2.0 AT (197 л.с.) 4WD
  • Комплектация E 200 4MATIC Sport
  • Год 2021
  • Пробег 43305 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 043912
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1991 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Mercedes-Benz E-Класс

АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.
Осмотр автомобиля
предоставляется по запросу.

Преимущества:

- Электронный ПТС, 2 владельца
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Комплектация E 200 4MATIC Sport
- Электроусилитель руля
- Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS)
- Алюминиевые колесные диски R19
- Светодиодные фары
- Светодиодные ходовые огни
- Cветодиодные задние фонари
- Дополнительный стоп-сигнал
- Боковые зеркала с повторителями указателей поворота
- Электропривод боковых зеркал
- Электроподогрев зеркал
- Кожаная оплетка рулевого колеса
- Управление аудиосистемой на руле
- Цветной многофункциональный дисплей
- Комбинированная обивка салона
- Поясничная опора в передних сиденьях
- Электропривод передних сидений
- Система контроля давления в шинах
- Передний парктроник
- Задний парктроник
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Климат-контроль
- Джойстик управления мультимедиа
- Система навигации
- Камера заднего обзора

043912

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа