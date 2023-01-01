Mercedes-Benz E-Класс
АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.
Осмотр автомобиля
предоставляется по запросу.
Преимущества:
- Электронный ПТС, 2 владельца
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Комплектация E 200 4MATIC Sport
- Электроусилитель руля
- Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS)
- Алюминиевые колесные диски R19
- Светодиодные фары
- Светодиодные ходовые огни
- Cветодиодные задние фонари
- Дополнительный стоп-сигнал
- Боковые зеркала с повторителями указателей поворота
- Электропривод боковых зеркал
- Электроподогрев зеркал
- Кожаная оплетка рулевого колеса
- Управление аудиосистемой на руле
- Цветной многофункциональный дисплей
- Комбинированная обивка салона
- Поясничная опора в передних сиденьях
- Электропривод передних сидений
- Система контроля давления в шинах
- Передний парктроник
- Задний парктроник
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Климат-контроль
- Джойстик управления мультимедиа
- Система навигации
- Камера заднего обзора
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