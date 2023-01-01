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Mercedes-Benz E-Класс AMG
2014
4 090 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mercedes-Benz E-Класс AMG 2014

4 090 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель E-Класс AMG
  • Поколение IV (W212, S212) Рестайлинг
  • Модификация 63 AMG S 5.5 AT (585 л.с.) 4WD
  • Комплектация E 63 AMG S 4MATIC
  • Год 2014
  • Пробег 126093 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 062449
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 585 л.с.
  • Воблер 28

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz E-Класс AMG

Уважаемые клиенты! Мы рады представить вам Mercedes-Benz E-Класс AMG, 2014 года выпуска. Это прекрасный выбор для тех, кто ищет удобный и функциональный автомобиль высшего класса.

Этот автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной езды. Кожаный салон и люк создадут атмосферу роскоши и комфорта, а премиальная аудиосистема harman/kardon позволит наслаждаться качественным звуком.

Mercedes-Benz E-Класс AMG также имеет множество других функций и опций, которые добавят еще больше комфорта и удобства в использовании этого автомобиля. Камеры кругового обзора и датчики парковки помогут избежать неприятных ситуаций на дороге, а навигационная система поможет быстро и легко добраться до нужного места.

3-зонный климат-контроль и обогрев сидений позволят вам чувствовать себя комфортно в любую погоду и в любых условиях. Этот автомобиль представляет собой идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и роскошь в использовании автомобиля.

Мы уверены, что Mercedes-Benz E-Класс AMG - это прекрасный выбор для тех, кто ищет автомобиль высшего класса, сочетающий в себе роскошь, комфорт и функциональность. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам выбрать автомобиль, который подходит именно вам.

id062449

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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