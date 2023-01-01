Mercedes-Benz E-Класс AMG
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Кузов покрыт пленкой
- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto
- Навигация
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Электропривод водительского сиденья с памятью положений
- Вентиляция передних сидений
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод багажной двери
- Система следования по полосе движения
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
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