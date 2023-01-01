Mercedes-Benz E-Класс AMG

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Кузов покрыт пленкой

- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto

- Навигация

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Электропривод водительского сиденья с памятью положений

- Вентиляция передних сидений

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Электропривод багажной двери

- Система следования по полосе движения

- Датчики дождя и света

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

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