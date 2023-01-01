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Mercedes-Benz E-Класс AMG
2020
9 300 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz E-Класс AMG 2020

9 300 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель E-Класс AMG
  • Поколение V (W213) Рестайлинг
  • Модификация 53 AMG 3.0 AT (435 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 50246 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 874698
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 435 л.с.
  • Воблер 87

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz E-Класс AMG

Мы рады представить вам автомобиль Mercedes-Benz E-Класс AMG 2020 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова и оригинальный ПТС, что гарантирует его качество и сохранность. Без ДТП и с дилерским обслуживанием, этот автомобиль представляет собой надежный и безопасный выбор на дороге.

Mercedes-Benz E-Класс AMG обладает рядом дополнительных преимуществ, которые делают его особенным. Система контроля слепых зон обеспечивает безопасность при перестроении и обгоне других автомобилей. Панорамная крыша создает ощущение простора и свободы в салоне. А премиальная музыкальная система Burmester позволит вам наслаждаться качественным звуком во время поездок.

19-дюймовые легкосплавные AMG диски придают автомобилю стильный и спортивный вид. Вы также можете отключить передний привод и насладиться дрифтом, добавляя адреналин в свои поездки. Топовая оптика Multibeam обеспечивает яркое и эффективное освещение дороги в любых условиях.

Выхлопная система AMG придает автомобилю особый звук и спортивный характер. Спортивные ремни красного цвета добавляют стиль и элегантность в салоне.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор!

id874698

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