Mercedes-Benz E-Класс AMG

Мы рады представить вам автомобиль Mercedes-Benz E-Класс AMG 2020 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова и оригинальный ПТС, что гарантирует его качество и сохранность. Без ДТП и с дилерским обслуживанием, этот автомобиль представляет собой надежный и безопасный выбор на дороге.

Mercedes-Benz E-Класс AMG обладает рядом дополнительных преимуществ, которые делают его особенным. Система контроля слепых зон обеспечивает безопасность при перестроении и обгоне других автомобилей. Панорамная крыша создает ощущение простора и свободы в салоне. А премиальная музыкальная система Burmester позволит вам наслаждаться качественным звуком во время поездок.

19-дюймовые легкосплавные AMG диски придают автомобилю стильный и спортивный вид. Вы также можете отключить передний привод и насладиться дрифтом, добавляя адреналин в свои поездки. Топовая оптика Multibeam обеспечивает яркое и эффективное освещение дороги в любых условиях.

Выхлопная система AMG придает автомобилю особый звук и спортивный характер. Спортивные ремни красного цвета добавляют стиль и элегантность в салоне.

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