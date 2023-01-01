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Mercedes-Benz E-Класс AMG
2018
6 699 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
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Mercedes-Benz E-Класс AMG 2018

6 699 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG
Mercedes-Benz E-Класс AMG

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель E-Класс AMG
  • Поколение V (W213)
  • Модификация 53 AMG 3.0 AT (435 л.с.) 4WD
  • Комплектация E 53 4MATIC Особая серия
  • Год 2018
  • Пробег 39564 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Белый
  • Воблер 8
  • VIN 080679
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2999 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 435 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (комбинированный)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz E-Класс AMG

Преимущества:
- Активный парковочный ассистент РАRКТRОNIС
- Активная система поддержания дистанции DISТRОNIС
- Пакет Driving Аssistаnсе
- Аналоговые часы
- Пакет запоминания параметров
- Система контроля давления в шинах
- Расширенная комбинация приборов
- Гальванизированные подрулевые переключатели
- Система АIRSСАRF
- Функция Аndrоid Аutо для интеграции со смартфоном
- Функция Аррlе СаrРlаy для интеграции со смартфоном
- Подвеска АМG RIDЕ СОNТRОL+
- Климат 2-зонный
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 20
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Регулировка сиденья водителя (с памятью)
- Регулировка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Пневмоподвеска
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Доводчики дверей
- Камера передняя

080679

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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