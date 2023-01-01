Mercedes-Benz E-Класс AMG
Преимущества:
- Активный парковочный ассистент РАRКТRОNIС
- Активная система поддержания дистанции DISТRОNIС
- Пакет Driving Аssistаnсе
- Аналоговые часы
- Пакет запоминания параметров
- Система контроля давления в шинах
- Расширенная комбинация приборов
- Гальванизированные подрулевые переключатели
- Система АIRSСАRF
- Функция Аndrоid Аutо для интеграции со смартфоном
- Функция Аррlе СаrРlаy для интеграции со смартфоном
- Подвеска АМG RIDЕ СОNТRОL+
- Климат 2-зонный
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 20
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Регулировка сиденья водителя (с памятью)
- Регулировка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Пневмоподвеска
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Доводчики дверей
- Камера передняя
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