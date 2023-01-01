Mercedes-Benz E-Класс AMG

Преимущества:

- Активный парковочный ассистент РАRКТRОNIС

- Активная система поддержания дистанции DISТRОNIС

- Пакет Driving Аssistаnсе

- Аналоговые часы

- Пакет запоминания параметров

- Система контроля давления в шинах

- Расширенная комбинация приборов

- Гальванизированные подрулевые переключатели

- Система АIRSСАRF

- Функция Аndrоid Аutо для интеграции со смартфоном

- Функция Аррlе СаrРlаy для интеграции со смартфоном

- Подвеска АМG RIDЕ СОNТRОL+

- Климат 2-зонный

- Тонированные стекла

- Легкосплавные диски, 20

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Круиз-контроль

- Датчик света

- Навигационная система

- Обогрев зеркал

- Омыватель фар

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Подогрев руля

- Обогрев сидений

- Электрообогрев лобового стекла

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Электропривод крышки багажника

- Регулировка сиденья водителя (с памятью)

- Регулировка сиденья пассажира (с памятью)

- Регулировка руля (электро)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Система контроля слепых зон

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Камера заднего вида

- Камера 360°

- Пневмоподвеска

- Панорамная крыша / лобовое стекло

- Доводчики дверей

- Камера передняя

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