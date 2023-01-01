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Mercedes-Benz G-Класс
2016
5 999 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mercedes-Benz G-Класс 2016

5 999 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель G-Класс
  • Поколение II (W463) Рестайлинг 4
  • Модификация 500 4.0 AT (422 л.с.) 4WD
  • Комплектация G 500
  • Год 2016
  • Пробег 235112 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 253595
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3982 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 422 л.с.
  • Воблер 365

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz G-Класс

Уважаемые покупатели!
Мы рады представить вам Mercedes-Benz Geländewagen 2016 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль прошел все необходимые проверки и получил сертификат качества, который подтверждает его безупречное состояние.

Mercedes-Benz Geländewagen - это автомобиль, который сочетает в себе непревзойденный комфорт и безопасность. Модификация G500 оснащена всеми необходимыми функциями, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время поездок на любые расстояния.

Комплектация этого автомобиля включает систему контроля слепых зон, сиденья с памятью и вентиляцией, раздельный климат-контроль, камеру заднего вида и обогрев сидений. Отличительной особенностью данной модели является ее высокая проходимость и надежность, которые делают ее идеальным выбором для любителей активного отдыха и экстремальных условий.

Мы понимаем, что выбор автомобиля - это ответственный шаг, поэтому мы готовы предоставить вам всю необходимую информацию о Mercedes-Benz Geländewagen 2016 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. В этом отчете вы найдете полную информацию об автомобиле, которая поможет вам принять правильное решение.

id253595

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