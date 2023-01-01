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Mercedes-Benz G-Класс
2014
5 979 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mercedes-Benz G-Класс 2014

5 979 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes-Benz G-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель G-Класс
  • Поколение II (W463) Рестайлинг 3
  • Модификация 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD
  • Комплектация G500
  • Год 2014
  • Пробег 126005 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 231482
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 388 л.с.
  • Воблер 197

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz G-Класс

Уважаемые автолюбители!

Представляем вам роскошный автомобиль Mercedes-Benz G-Класс, который поразит вас своей непревзойденной мощностью и комфортом. Это автомобиль в модификации 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD с пробегом 126005 километров.

Вы можете быть уверены в его качестве, так как автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинал ПТС.

Комплектация включает в себя ряд дополнительных опций, которые делают езду на этом автомобиле еще более комфортной и удобной.
Система премиальной аудиоакустики harman/kardon позволит вам наслаждаться качественным звуком во время поездок, а навигация поможет вам легко ориентироваться на дорогах.
Камера заднего вида обеспечит безопасность при парковке, а электропривод передних сидений с памятью и электропривод рулевой колонки сделают поездку настоящим удовольствием.
Не забудьте о люке, который позволит вам наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами во время поездок.
А вентиляция передних сидений и обогрев всех сидений сделают поездку максимально комфортной в любое время года.
Датчики дождя и света, раздельный климат-контроль и круиз-контроль позволят вам чувствовать себя максимально комфортно и безопасно на дороге.
А передние и задние датчики парковки и полный электропакет обеспечат вам максимальную удобство и безопасность при парковке и использовании автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас по номеру и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю.
Не упустите возможность насладиться комфортом и стилем Mercedes-Benz G-Класс!

id231482

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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