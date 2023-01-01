Mercedes-Benz G-Класс
Уважаемые автолюбители!
Представляем вам роскошный автомобиль Mercedes-Benz G-Класс, который поразит вас своей непревзойденной мощностью и комфортом. Это автомобиль в модификации 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD с пробегом 126005 километров.
Вы можете быть уверены в его качестве, так как автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинал ПТС.
Комплектация включает в себя ряд дополнительных опций, которые делают езду на этом автомобиле еще более комфортной и удобной.
Система премиальной аудиоакустики harman/kardon позволит вам наслаждаться качественным звуком во время поездок, а навигация поможет вам легко ориентироваться на дорогах.
Камера заднего вида обеспечит безопасность при парковке, а электропривод передних сидений с памятью и электропривод рулевой колонки сделают поездку настоящим удовольствием.
Не забудьте о люке, который позволит вам наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами во время поездок.
А вентиляция передних сидений и обогрев всех сидений сделают поездку максимально комфортной в любое время года.
Датчики дождя и света, раздельный климат-контроль и круиз-контроль позволят вам чувствовать себя максимально комфортно и безопасно на дороге.
А передние и задние датчики парковки и полный электропакет обеспечат вам максимальную удобство и безопасность при парковке и использовании автомобиля.
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Не упустите возможность насладиться комфортом и стилем Mercedes-Benz G-Класс!
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